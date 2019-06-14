Краевые власти возобновили переговоры с «Лентой» по поводу «Пермской ярмарки»

Краевые власти возобновили переговоры с «Лентой» относительно судьбы здания бывшего выставочного центра «Пермская ярмарка». Как сообщил „Ъ-Прикамье“ министр экономического развития края Максим Колесников, такая встреча состоялась на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме на прошлой неделе.

«Переговоры не завершены, они взяли паузу. В „Ленте“ сменилось руководство и переговоры шли уже с новым. Ритейлер в курсе нашей позиции по дорожному строительству. До конца июня взяли паузу, чтобы определиться с дальнейшими действиями»,— заявил министр. При этом, по его данным, ритейлер по-прежнему намерен открыть гипермаркет в здании «Пермской ярмарки».

Напомним, в 2016 году «Лента» приобрела у акционеров «Пермской ярмарки» (бульвар Гагарина, 65) комплекс недвижимости, в котором планировала открыть очередной гипермаркет. Сумма сделки превысила 600 млн руб. Сеть надеялась открыть новый гипермаркет уже в 2017 году. Однако вскоре у ритейлера возникли проблемы: городские власти по договоренности с руководством региона отказали торговой компании в согласовании дорожной схемы. В 2018 году власти предложили «Ленте» разработать и построить дорожную развязку, на форуме в Санкт-Петербурге были достигнуты договоренности. Стоимость затрат оценивалась по-разному — от 300 млн до 1 млрд руб. С тех пор какие-либо переговоры с «Лентой» прекратились — ее представители не выходят на связь с администрацией Перми.

На днях почти 80% «Ленты» приобрели структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова. По данным „Ъ-Прикамье“, именно с новым собственником топ-менеджмент «Ленты» планирует обсудить затраты на строительство дорожной развязки возле «Пермской ярмарки».