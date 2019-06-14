Замначальника ГУ МВД может стать полицейский из Курска

На должность замначальника ГУ МВД по Пермскому краю — начальника полиции может быть назначен полковник полиции Олег Латунов. Об этом „Ъ-Прикамье“ рассказали знакомые с ситуацией источники.

Сейчас господин Латунов является врио начальника УМВД по Курской области. В апреле начальник УМВД Курской области, генерал-майор полиции Григорий Кулик покинул должность в связи с выходом на пенсию. По данным источников, назначение Олега Латунова может состояться только после того, как будет подписан приказ о назначении руководителя УМВД по Курской области. По их прогнозам, это произойдет примерно через месяц.

В Прикамье должность замначальника главка стала вакантной после того, как генерал-майор Андрей Овсянников был назначен начальником УМВД по Псковской области.