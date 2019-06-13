Сергей Корчевников может возглавить департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

Глава Ленинского района Воронежа Сергей Корчевников может занять вакантную должность руководителя областного департамента предпринимательства и торговли. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили источники в региональной власти. Бывший руководитель департамента Галина Абричкина покинула пост 16 мая, а затем перешла на работу в региональный филиал Россельхозбанка.

Сергей Корчевников родился в 1971 году в Сочи Краснодарского края. В 1993-м окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 1995-м — Московский финансовый колледж Минфина РФ, в 2013-м — Воронежский экономико-правовой институт. С 1988 по 1995 год служил в Вооруженных силах, в 1996-2003 годах работал в налоговой полиции, в 2003-2014 годах — в органах наркоконтроля. С декабря 2014 года по январь 2017 года — руководитель управления административно-технического контроля администрации Воронежа. С января 2017 года возглавляет управу Ленинского района.

Андрей Цветков, Олег Мухин