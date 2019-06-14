Альфа-банк пришел на «Холидей»

Владелец некогда крупнейшего в Сибири ритейлера «Холидей» Николай Скороходов попал под процедуру банкротства по иску Альфа-банка из-за долга в 331,2 млн руб. Его долги будут реструктурированы. Банк оценивает общий размер кредиторской задолженности компании «Холидей», по кредитам которой Николай Скороходов выступал поручителем, в 30 млрд руб. Ранее суд удовлетворил заявление о самобанкротстве делового партнера господина Скороходова Александра Брыкина. Он заявил о долге более 4 млрд руб.

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении владельца компании «Холидей» — ранее одного из крупнейших в Сибири ритейлеров — Николая Скороходова. Банкротства предпринимателя потребовал Альфа-банк из-за просроченной задолженности на сумму 331,2 млн руб. Господин Скороходов выступал поручителем по кредитам «Холидея».

«Холидей» — ранее один из крупнейших ритейлеров в Сибири. Его сеть на начало 2018 года насчитывала 341 магазин в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Компания Холидей» в 2017 году составила 47,8 млрд руб., кредиторская задолженность — 8,6 млрд руб. Основной владелец — H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group Ltd с долей 99,92%. В «Холидее» в марте этого года введено конкурсное производство.

Представители Альфа-банка в суде настаивали на введении процедуры реализации имущества. «В настоящее время функции Николая Скороходова как генерального директора „Холидея“ прекращены. Сейчас в деле о банкротстве „Холидея“ размер реестра требований кредиторов составляет более 16 млрд руб. Размер текущих требований также девятизначный. Общий размер долгов, который может быть дозаявлен, с учетом привлечения Николая Скороходова к субсидиарной ответственности, по нашим оценкам, может превысить 30 млрд руб.»,— сказал представитель банка Владимир Сенькин, отметив, что введение процедуры реструктуризации долгов не даст ожидаемого эффекта «даже за трехлетний — максимальный — срок этой процедуры».

Представитель господина Скороходова Ирина Гребнева настаивала на введении реструктуризации долгов. «Обязательства Николая Скороходова вытекают из финансовой деятельности компании „Холидей“. Большинство кредитов являются залоговыми и обеспеченными имуществом. «Николай Скороходов — генеральный директор ООО „НСК холди“. Он получает значительный доход (600 тыс. руб. в месяц.— „Ъ“), что позволит финансировать процедуру»,— сказала она в суде. Введение процедуры реализации имущества — нарушение прав Николая Скороходова, отметила Ирина Гребнева: «Как бенефициар он принимает исчерпывающие меры для расчета с кредиторами. Одно из его прав — возразить на введение ликвидационной процедуры». Она сообщила, что кроме зарплаты должника есть иные источники погашения долгов: «Заложенные объекты находятся в аренде и генерируют значительный финансовый поток, который исчисляется миллионами рублей ежемесячно. Это живые деньги». Между тем представитель банка в суде заявил, что перечислений для погашения задолженности нет.

Ранее господин Скороходов и его представители неоднократно заявляли, что у компании достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить требования кредиторов. Всем кредиторам «Холидея», как уточняла госпожа Гребнева, были направлены предложения о заключении мирового соглашения — это около 160 писем. По данным и.о. конкурсного управляющего Сергея Капустникова, часть имущества «Холидея» (магазины, земельные участки, оборудование в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Омской, Томской областях, Кузбассе) была выставлена на торги. Речь идет об активах, находящихся в залоге у Альфа-банка. Они оцениваются в 600 млн руб. Однако аукцион по требованию кредитора «Кора-ТК» был приостановлен из-за разногласий по положению о торгах. «Кредиторы против продажи единым лотом. Мы готовы, чтобы залоги были проданы, но никто не даст банку продать залоги за бесценок. Установление справедливой цены реализации отвечает интересам кредиторов»,— сказала Ирина Гребнева.

В мае арбитражный суд признал банкротом делового партнера Николая Скороходова Александра Брыкина. Господин Брыкин подал на самобанкротство изза требований кредиторов, превышающих 4 млрд руб.

Оксана Павлова