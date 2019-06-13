В трех районах Кубани начали подсчитывать ущерб от выпавшего града

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края вместе с муниципальными управлениями АПК приступили к мониторингу сельхозпредприятий, пострадавших от выпавшего накануне града.

По информации регионального минсельхоза, градобой прошел в минувшую субботу, 8 июня, в Красноармейском районе, а также вчера, 12 июня, в Абинском и Крымском районах. Повреждения были зафиксированы в крупных агропредприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах.

В Абинском районе, предварительно, были повреждены градом сады общей площадью 1,5 тыс. га. В Крымском районе пострадали различные плодовые культуры на общей площади более 70 га. В Красноармейском районе повреждены посевы зерновых культур на площади свыше 1 тыс. га. Сейчас информация по повреждениям уточняется, а также проводится оценка финансового ущерба предприятиям.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 30 июня 2018 года град размером с куриное яйцо, сопровождающийся шквалистым ветром, прошел в Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах. Стихия уничтожила посевы на территории 60 тыс. га, ущерб сельскому хозяйству региона составил порядка 1,5 млрд руб. Из краевого бюджета было выделено около 150 млн руб. на компенсации пострадавшим в результате ЧС.

Василий Хитрых