«Уровень доверия находится на самой низкой отметке»

Обеспокоенные жители Краснодарского края узнали на фото с места сочинского ДТП покойного лидера Кущевской ОПГ. Местная прокуратура проверила эту информацию и пришла к выводу, что речь идет лишь об обычном внешнем сходстве двух людей. Сергей Цапок умер в СИЗО в 2014 году, а его двойником оказался уроженец Бишкека, который также имеет проблемы с законом. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» объясняет случившееся низким уровнем доверия к российской правоохранительной системе.

Страшная новость всколыхнула станицу Кущевскую да и весь Краснодарский край — один из самых жестоких преступников в истории современной России мало того что жив, так еще спокойно проживает на всероссийском курорте. Как сообщила газета «Комсомольская правда на Кубани», 4 июня в Сочи произошло ДТП, и на фото с места аварии местные жители опознали человека, который как две капли воды похож на официально покойного Сергея Цапка. Обеспокоенные граждане отправили соответствующий запрос в сочинскую прокуратуру — там провели проверку и отчитались: нет, это не Цапок, а некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека. Что интересно, у него тоже есть проблемы с законом: он находится в федеральном розыске за кражу, и задержать его, к сожалению, опять не удалось. При этом он не был участником ДТП, а просто помогал пострадавшим.

Старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин в интервью «Коммерсантъ FM» усомнился в адекватной оценке произошедшего пользователями соцсетей. По его словам, все сообщения о «воскресшем Цапке» лишены элементарной логики.

«Если все это взять за чистую монету, то неужели Цапок такой идиот, чтобы скрываться в Сочи? Он бы еще в Кущевке скрылся. Просто сейчас хайп поднимают. Сколько у нас есть людей, похожих, например, на знаменитостей».

Осужденный к пожизненному заключению Сергей Цапок умер 7 июля 2014 года в СИЗО города Краснодара. Причиной смерти стали инсульт и острая сердечная недостаточность. В опознании тела участвовали родственники жертв массового убийства в станице Кущевская, которые подтвердили, что умерший — действительно главарь Кущевской банды. Кроме того, факт его смерти подтвердила дактилоскопическая экспертиза. Тело было кремировано в Волгограде, останки захоронены в неизвестном месте.

Но мы же понимаем сегодняшние реалии и связи, которыми обладала преступная семья. За деньги можно, конечно, не все, но многое, комментирует полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко.

«Например, его могли вывезти под предлогом, что он заболел, в больницу, медсанчасть или какую-то изолированную камеру, а потом по факту уже предъявили нужный труп. Мало ли у нас в моргах неопознанных тел».

Девять лет прошло со дня массового убийства в станице Кущевская, даже многосерийный художественный фильм сняли по мотивам тех событий. И вот мы видим, что о громком преступлении никто не забыл, в самой Кущевке люди волнуются и опасаются мести со стороны преступного сообщества. Ну а то, что в нашей правоохранительной и исправительной системах возможно все, в том числе и инсценировка смерти опасного преступника, вообще никого не удивляет. Уровень доверия находится на самой низкой отметке. И главное — государство ничего особо не делает, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Так что, несмотря на отчеты местных прокуроров, нет 100-процентной гарантии того, что воскресший Цапок сейчас не продолжает спокойно поправлять здоровье в сочинских здравницах.