Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС вышел на 50% мощности

Второй из двух новых энергоблоков поколения «3+» Нововоронежской АЭС выведен на 50% мощности, сообщили на станции. Таким образом, на седьмом блоке завершился первый подэтап освоения мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации. Она станет завершающим этапом перед сдачей энергоблока в промышленную эксплуатацию. Следующим подэтапом станет вывод на 75% мощности, затем — испытания на 90% и 100% мощности, опробование оборудования и приемка его в эксплуатацию. После достижения каждого порога мощности на блоке будут проводиться испытания со сбросами нагрузки. Затем Ростехнадзор должен будет выполнить проверку энергоблока на соответствие проекту и выдать заключение. По словам заместителя главного инженера по сооружению новых блоков Владимира Казанского, сдать седьмой блок в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.

Как проходила загрузка топлива в седьмой энергоблок — в фотогалерее “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин