Сотрудник колонии на Кубани подозревается в передаче денег заключенным

В Усть-Лабинском районе возбуждено дело в отношении бывшего мастера цеха центра трудовой адаптации осужденных женской исполнительной колонии №3. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СКР по краю.

По версии следствия, одна из осужденных обратилась к женщине с просьбой передать ей деньги в обмен на вознаграждение. Мастер цеха согласилась, и с весны 2016 года по декабрь 2017 года фигурантка дела получила на карту своего мужа в общей сложности 30 тыс. руб., предназначенных осужденной. Ее вознаграждение составило 5 тыс. руб.

В ближайшее время следствие даст оценку действиям супруга бывшего мастера колонии. Максимальное наказание по инкриминируемой фигурантке дела статье составляет четыре года лишения свободы.

Андрей Ульченко