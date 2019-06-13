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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Сотрудник колонии на Кубани подозревается в передаче денег заключенным

В Усть-Лабинском районе возбуждено дело в отношении бывшего мастера цеха центра трудовой адаптации осужденных женской исполнительной колонии №3. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СКР по краю.

По версии следствия, одна из осужденных обратилась к женщине с просьбой передать ей деньги в обмен на вознаграждение. Мастер цеха согласилась, и с весны 2016 года по декабрь 2017 года фигурантка дела получила на карту своего мужа в общей сложности 30 тыс. руб., предназначенных осужденной. Ее вознаграждение составило 5 тыс. руб.

В ближайшее время следствие даст оценку действиям супруга бывшего мастера колонии. Максимальное наказание по инкриминируемой фигурантке дела статье составляет четыре года лишения свободы.

Андрей Ульченко


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