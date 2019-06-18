Высший класс

Для трансферов и решения других логистических задач Mercedes-Benz передали организаторам два автомобиля V-Класса и три фургона Sprinter.

IRONSTAR открыл сезон-2019 в Сочи 1 июня, спортсмены-любители могли выбрать "полужелезную" дистанцию или короткий, но скоростной спринт.

Нельзя подготовиться к "железной" дистанции по триатлону быстро - это долгий и сложный путь, от которого, однако, можно получать удовольствие, если вы любите виды спорта на выносливость. Поэтому сначала вы постепенно втягиваетесь в этот процесс, выходя на старты с более короткими дистанциями, а дальше уже как пойдет, но часто доходит именно до кажущейся поначалу недостижимой дистанции, преодолевшего которую величают не иначе, как "железный человек". Такие же долгие отношения с Ironstar, серией российских соревнований по триатлону, не только у спортсменов, но и у спонсоров. Вот уже третий год подряд Mercedes-Benz Vans становится генеральным партнером Ironstar, и есть тому несколько "железных" причин. Во-первых, девиз. Официальный слоган Mercedes-Benz Vans - "Всегда в движении". Поистине, его придерживаются все триатлеты. Во-вторых, надежный тыл. Не только в виде поддержки семьи и понимания близких людей, что все эти многочасовые тренировки важны для успешного прохождения дистанции на соревновании, но и в виде автомобиля, который помогает с комфортом и удобством добираться до тренировок, ездить на сборы и в "кемпы", да и на сами соревнования.

Лаундж-зона Mercedes-Benz Vans на Ironstar — лучшее место, где можно отдохнуть, а также записаться на тест-драйв автомобилей Х-Класс и V-Класс.

Многие спортсмены не любят доверять перевозку своего велосипеда никому, кроме своего автомобиля, и тут Mercedes-Benz, конечно, есть что предложить им на выбор: Vito, V-Класс или X-Класс. Любое снаряжение, любое качество дороги, любые расстояния. Ничего не будет заботить триатлета, кроме его тренировок и восстановления. И в-третьих, так же как модели Mercedes-Benz Vans превосходно подходят для поездок всей семьей, так и мероприятия Ironstar - соревнования для всей семьи. Ведь помимо серьезных состязаний здесь проводятся забеги Starkids и Ironlady, и не забудем о триатлонных дистанциях, предлагаемых Ironstar, таких как Sprint и Ironstar 1/8, преодолеть которые способен любой здоровый человек в нормальной физической форме. Впереди целый сезон, любителей спорта и хороших автомобилей ждут мероприятия в Завидове, Казани, Калининграде, Москве и Сочи. Традиционно на всех стартах Ironstar участвуют сотрудники компании Mercedes-Benz в составе команды Mercedes-Benz Team, а также журналисты в составе команды Mercedes-Benz Press Team. Так что увидимся на старте!