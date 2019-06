Свободное время

Сходить в кино

Игрушки, как известно, умеют попасть в историю. Тем более, если это астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тираннозавр Рекс и вся команда знаменитой мультипликационной франшизы Pixar. Теперь у них новая хозяйка - Бонни. И они отправляются с ней в настоящее путешествие, и не на чем ином, как на настоящем автодоме. Впрочем, не это занимает героев сильнее всего, а новый любимчик Вилкинс, которого Бонни сделала из обычной одноразовой вилки. И Вилкинс не осознает того, что теперь он - игрушка, он хочет побольше еды, а потом - забыться на мусорке. Удастся ли ему сбежать и не вернуться - узнаем из "Истории игрушек 4", в кино с 20 июня.

Очередной фильм франшизы о признании в любви городам посвящен Берлину. Как и положено, лента состоит из смешных, романтичных, драматичных и немного фантастичных историй обычных людей, которые живут в этом большом городе с такой непростой судьбой. Среди героев - светская леди, девушка-волонтер, старый ловелас, сногсшибательная красотка, трогательный подросток, плачущий трансвестит, голливудский режиссер, влюбленный ипохондрик и даже разговаривающий автомобиль. И да, конечно же, парень с ангельскими крыльями за плечами. И у каждого из них - свой Берлин, о котором они нам и рассказывают. "Берлин, я люблю тебя" в кино с 20 июня.

Что может стать орудием убийства? Пистолет? Кулак? Автомобиль? Что может тревожить киллера? Что нервы на пределе? Депрессия? И что кто-то может "перетянуть" у него клиента? В клубе анонимных киллеров в основном пытаются научиться сдерживать свою жестокость. "Привет, меня зовут Бен". - "Привет, Бен!" - "С моего последнего убийства прошло 294 дня". И тут кто-то убивает сенатора США, и в клубе сразу появляется новенький, кому не терпится сдержать свою агрессию. И все идет коту под хвост, в дружном коллективе киллеров начинаются размолвки и подозрения. Но это не так страшно, как осознание того, что всем им придется столкнуться с более опасной угрозой, чем они сами. "Клуб анонимных киллеров" в кино с 4 июля.

Длина острова Ибица - 40 километров, ширина - 20. Самое глупое, что можно там сделать - взять машину напрокат. Конечно, здесь есть пляжи и море. Но куда известнее остров стал благодаря своим танцам до упаду. Здесь даже сезон называют не туристическим, а клубно-туристическим. Безоблачное небо, ласковое море, зажигательные вечеринки - такой коктейль гарантирован гостям на Ибице, и, казалось бы, ошибаться с местом отдыха тут никак нельзя. Хотя если очень постараться, то можно. Например, если ты уже не особо молод, но хочешь завоевать сердце новой подруги посредством того, чтобы стать лучшим другом ее детей, отправившись для этого не куда-то, а именно что на тот самый тусовый испанский остров. "Ибица" в кино с 4 июля.

Как быстрее всего доехать до нужного места полицейскому на задании, у которого нет машины? Почему нет машины? Время такое, сами знаете, личное авто не в тренде, каршеринг, карпулинг - вот наше будущее. В общем, идти по следу жестокого убийцы коп решает при помощи "Убера". И выпадает ему скромняга-водитель, который старается быть приветливым, но в сложную минуту может предложить нетривиальный способ уйти от погони - бросить в преследователей баллон с пропаном и пострелять в него, чтобы догоняющая машина взорвалась. В общем, сохранить трезвый ум и пятизвездочный рейтинг в приложении будет водителю непросто. "Али, рули" в кино с 11 июля.

Когда сердцееду со стажем женщина дает от ворот поворот, он чувствует, будто осиротел. Еще бы, ведь у него отняли дом, бассейн и Aston Martin. Что делать мужчине в такой ситуации? Найти себе новую женщину, старше и богаче предыдущей. И какой там Aston Martin! У нее должен быть Rolls-Royce. Дело за малым. Надо ее как-то привлечь, покорить, обольстить. А герой-то - красавчик со стажем. "Тебе сколько? Пятьдесят? Шестьдесят?" - спрашивают у него. "Нет, - мотает он головой. - Намного меньше". "Плохо сохранился", - резюмируют в ответ. И тут главное, конечно, не закрашивать проседь в бороде гуталином и потом нырять в бассейн. Может выйти конфуз. "Красавчик со стажем" в кино с 11 июля.

Съездить на выставку

Jack Barclay Bentley - старейший в мире дилерский центр знаменитой британской марки, расположенный, конечно же, в Лондоне. Но есть еще одни, куда более известные инициалы JB, отсылающие нас, конечно же, к Джеймсу Бонду, который, как известно, в своем книжном первоисточнике предпочитал ездить именно на Bentley. Это сплетение обстоятельств и стало причиной провести необычную выставку. Прямо в дилершипе выставили раритеты из книжного магазина Peter Harrington Rare Books, который находится тут же, в районе Мейфэр. Например, первое издание "Казино Рояль", подписанное Яном Флемингом, которое сегодня оценивается в 135 000 фунтов. А также машинописную рукопись "Человека с золотым пистолетом" - оценивается уже в 175 000 фунтов. Рядом с выставленными на всеобщее обозрение сокровищами можно увидеть и автомобили, которые так любил Бонд, - Bentley 4.5-litre Blower и Bentley Mark VI.

В этом году Scuderia Ferrari, одна из величайших команд в автоспорте, самая успешная команда в истории Формулы 1, отмечает свое девяностолетие. Музей Ferrari посвящает этому событию крупную выставку. Среди представленных здесь автомобилей есть и Alfa Romeo 8C 2300 Spider, на котором впервые появился логотип команды со скачущей лошадью, а случилось это в Ле-Мане в 1932 году, и болид SF71H, на котором Себастьян Феттель и Кими Райкконен участвовали в прошлом сезоне Формулы 1. Временные рамки, разделяющие эти две машины, на выставке заполнены вереницей гоночных автомобилей и тем, что они принесли Scuderia Ferrari - сокрушительные поражения и исторические победы. Здесь можно увидеть и Ferrari 500 F2, на котором Альберто Аскари выиграл два мировых титула подряд, в 1952 и 1953 годах. И Ferrari D50, на котором Хуан Мануэль Фанхио завоевал четвертый из своих пяти мировых титулов. И 312 T, на котором юный Ники Лауда выиграл свой первый чемпионат мира. И F2004, на котором Михаэль Шумахер одержал 13 побед, в том числе шесть подряд, и завоевал свой последний титул чемпиона мира в 2004 году.

По приглашению Black Star Publishing Company Франк Орват отправился в середине 1950-х в Лондон, где создал серию фоторепортажей, тонко раскрывающих особенности английского уклада жизни, соединяющего эксцентричность и крайний консерватизм.

До 21 июля в московском Мультимедиа Арт Музее проходит выставка Франка Орвата, который одним из первых сумел объединить fashion- и street-фотографию. Его огромная заслуга в том, что он вывел моделей из фотостудии на улицы, отказался от театрального грима и громоздких фотокамер в пользу легкого макияжа и удобной "Лейки". Считается, что это оказало огромное влияние на развитие этого направления фотографии в ХХ веке. Ретроспективная выставка "Дом пятнадцати ключей" включает 200 фотографий мэтра, отметившего в этом году 91-й день рождения и 71-летие своей творческой деятельности.

Полистать на досуге

Переиздание фотоальбома Андреаса Битеснича "Индия" продается по 80 евро, но можно купить его и за 250 евро - тогда книга будет подписана автором. Индия - это страна, которая постоянно находится в движении. Она движется вбок, назад, вверх и вперед. Это нация прошлого и будущего, страна, где время, кажется, течет по своим собственным законам и необычайные традиции сосуществует с гиперсовременностью. Вот и в своем фотографическом путешествии Битеснич создает увлекательную книгу об Индии, раскрывающую многие грани этой замысловатой страны. Его фотокамере интересно все: индийская культура, еда, вера, достопримечательности, города и дикая природа. Битеснич не уклоняются от трудностей индийской обыденной жизни. Честно, но при этом с уважением он документирует все, что видит. Храмы, диких слонов, необычную архитектуру, глубокую духовность - все, что люди обычно так любят в Индии, но рядом есть фотографии с нищетой и страданиями. Эта книга погружает нас в индийское настоящее, сложное, но в то же время не перестающее быть чем-то красивым и притягательным.

Адам Кац Синдинг, известный в первую очередь как street-style-фотограф, вслед за своей книгой This Is Not a F*cking Street Style Book выпустил в некотором роде ее продолжение под названием Live from F*cking Everywhere. Теперь в центре его внимания не герои модных показов, которых он снимал за кулисами недель моды и на улице. Синдинг расширяет свои возможности и идет на улицу исследовать уже не столько моду, сколько культуру в общем. В его объективе даже обычные достопримечательности становятся в некотором роде изощренными и экстравагантными.