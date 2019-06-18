К тому и вело

Странички автобрендов в соцсетях пестрят фотографиями пользователей: любимая машина, интересная поездка. У таких сюжетов много лайков: свобода перемещений всегда нравится. Опять же, на это способен каждый. Land Rover и костер, McLaren и велосипед - а суть одна: автомобиль не роскошь, а средство наполнить жизнь.
Фото: Фернандо Мармольехо
Фото: Фернандо Мармольехо
Вот живет такой парень Давид Качон. Он профессионально занимается экстремальным велоспортом - велотриалом, носится сломя голову по пересеченной местности и постоянно выгружает в интернет фото и видео о своих подвигах по всему свету. Обычно в кадрах Давид на велосипеде, и только. Но в новейшем эпизоде спортсмен рулит к началу велоприключения близ каньонов Гуара на спортивном автомобиле McLaren MP4-12C, а байк до поры закреплен на крыше. Навскидку две истории кажутся совсем разными. Что общего у триала на двух колесах и привязанного к асфальту суперкара? Обобщает их, собственно, сам Давид.
Фото: Фернандо Мармольехо
Оказывается, он усмотрел в этой машине много знакомого на уровне ощущений и впечатлений: экстрим, нелегкость управления, некий вызов. Видится и другая параллель: спортивные путешествия по миру, понятно, занятие весьма недешевое, продукция компании McLaren - тоже. Впрочем, Качон исповедует велотриал как таковой без финансовых условностей, потому и собрал массу сетевых поклонников. Появление суперкара в эпизоде даже и не объясняется - случился в тему. Мораль проста: когда вы садитесь в машину, которая случилась у вас, грузите велосипед и отправляетесь искать приключение - вы запросто оказываетесь на одной волне с такими яркими людьми, как Давид. Особенно если ваш велосипед марки McLaren.
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