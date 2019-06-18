К тому и вело

Странички автобрендов в соцсетях пестрят фотографиями пользователей: любимая машина, интересная поездка. У таких сюжетов много лайков: свобода перемещений всегда нравится. Опять же, на это способен каждый. Land Rover и костер, McLaren и велосипед - а суть одна: автомобиль не роскошь, а средство наполнить жизнь.

Владимир Акимов

Британский McLaren MP4-12C (2011-2014 гг.) построен с использованием углепластика и алюминия. Мотор 600-сильный V8 3.8, привод задний, коробка роботизированная семиступенчатая. Максимальная скорость - 333 км/ч, разгон с места до первой сотни занимает три секунды. Фото: Фернандо Мармольехо

Испанец Давид Качон неоднократно побеждал в соревнованиях по велотриалу, появился и в Книге рекордов Гиннесса. Пример для понимания формата его путешествий - одна из экстремальных поездок совершалась по длине Китайской стены. Фото: Фернандо Мармольехо

Вот живет такой парень Давид Качон. Он профессионально занимается экстремальным велоспортом - велотриалом, носится сломя голову по пересеченной местности и постоянно выгружает в интернет фото и видео о своих подвигах по всему свету. Обычно в кадрах Давид на велосипеде, и только. Но в новейшем эпизоде спортсмен рулит к началу велоприключения близ каньонов Гуара на спортивном автомобиле McLaren MP4-12C, а байк до поры закреплен на крыше. Навскидку две истории кажутся совсем разными. Что общего у триала на двух колесах и привязанного к асфальту суперкара? Обобщает их, собственно, сам Давид.

Польский Kross Esker, как и суперкары, частично сделан из легких алюминия и карбона. Многие узлы от известнейшего производителя Shimano - тормоза, втулки, механизм переключения передач, которых здесь двадцать две. Кстати, эта модель не класса эндуро, а шоссейная. Фото: Фернандо Мармольехо

Фото: Фернандо Мармольехо

Оказывается, он усмотрел в этой машине много знакомого на уровне ощущений и впечатлений: экстрим, нелегкость управления, некий вызов. Видится и другая параллель: спортивные путешествия по миру, понятно, занятие весьма недешевое, продукция компании McLaren - тоже. Впрочем, Качон исповедует велотриал как таковой без финансовых условностей, потому и собрал массу сетевых поклонников. Появление суперкара в эпизоде даже и не объясняется - случился в тему. Мораль проста: когда вы садитесь в машину, которая случилась у вас, грузите велосипед и отправляетесь искать приключение - вы запросто оказываетесь на одной волне с такими яркими людьми, как Давид. Особенно если ваш велосипед марки McLaren.