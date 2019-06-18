Хороших выходных

Период пьянства на дачах и прочих лонах природы у нас начинается даже не летом. Он ударно стартовал в майские праздники, утих после десятого, но сразу набрал обороты после последних звонков. Первые папы повезли на машинах семьи на дачи, и некоторые начали пить, даже не доехав до цели. Не верите? Один мой знакомый недавно поделился:





"Когда сынишка был маленький, у нас была традиция. По дороге на дачу, когда сворачивали с асфальта на грунтовку, я открывал бутылку пива, сажал ребенка на колени, он рулил, а я держал в руках бутылку. Оставшиеся два километра пути мы вот так и ехали". "Ты об этом больше никому не рассказывал?" - спрашиваю. "Рассказывал. И с ужасом выяснил, что и другие отцы так делают".

Отцы! Как можно? Хотя в пиве градусов мало, и за два километра оно не успеет подействовать. В ряде стран это даже считается разрешенной дозой. Но если километров по грунтовке десять? А до этого папа четыре часа стоял в пробке на выезде из города. Тогда даже безобидное пиво может ослабить реакцию.

Или вот еще история от коллеги:

"Парились в бане на даче. Но какая баня без обливания холодной водой? А струйка из скважины еле течет. Что придумали? До речки от дома вроде бы недалеко - двести метров от поселка до трассы, двести метров по асфальту, а там мостик - и можно окунуться. Пешком - устанешь. Поэтому завели мотор, чтоб не терять ни секунды, а сами - в парилку. Выскочили разгоряченные, сразу в машину и по газам. Стекла тут же запотели - и от разгоряченных тел, и потому что пьяные. Поэтому, прежде чем окунуться самим, искупали машину - сослепу съехали прямо в реку... И только наутро пришло осознание, что ну как на этих двухстах метрах оказался бы милицейский патруль..."

Будь уверен, что с перпендикулярной улицы Пришвина тебе в бочину уже выехал такой же пьяный дурак.

Естественно, милиционеры очень бы удивились, остановив "Гелендваген" с тремя пьяными голыми мужиками. И без документов. "А голому человеку куда номерки деть?" - помните у Зощенко...

И вот здесь мы подходим к самому страшному. К нашему твердому убеждению, что пить за рулем нельзя только там, где есть гаишники. А где их нет, можно все. Ну кто без греха? Пьяные поездки через чистое поле на ржавом "Москвиче" в сельмаг за бухлом - это ж романтика и ностальгия! Ну хорошо что мы в тот раз проезжали одни и в поле не лежала влюбленная парочка. В общем, тогда обошлось без жертв, хотя на обратном пути наш "Москвич" получил в борт торпеду. Ну не торпеду - бревно. Просто мы слегка съехали с колеи и увязли в грязи, а рядом был лес. Соорудили из двух бревен рычаг, поднажали - и бревно, проломив ржавый пол, оказалось в салоне!

И еще поражает уверенность, что ты такой один лихой. А остальные трезвые или за руль не садятся. Да щас! Мы все одинаковые, особенно в отпуске и по выходным. И водка у всех заканчиваются в одно и то же время - за пять минут до закрытия магазина. И когда ты такой красивый и пьяный мчишь туда по улице Ленина садоводческого товарищества "Одуванчик", будь уверен, что с перпендикулярной улицы Пришвина тебе в бочину уже выехал такой же пьяный дурак.

И вы, кстати, не обольщайтесь. Как голод выгоняет хищников из леса поближе к жилью, так и следящие за порядком органы давно уже в курсе наших с вами привычек. Один коллега обнаружил засаду прямо на въезде в СНТ. Подкованный, спрашивает: "А вроде как ваше начальство запретило просто так останавливать, если только не проводится спецоперация". - "А у нас проводится". - "Какая?" Гаишник решил показать, что он тоже умеет говорить на официальном языке, и сформулировал: "Спецоперация по осуществлению невыпуска нетрезвых водителей на дороги общего пользования..."

Мой вам совет. Если не можете на даче без выпивки, запаситесь всем необходимым, ни в чем себе не отказывая. Только сначала заприте машину, отдайте теще ключи и попросите надежно их спрятать. И не только от машины, но и от ворот тоже. Чтобы сесть за руль не было не только повода, но и возможности. Так будет лучше для всех. А жертв и разрушений вообще не будет.