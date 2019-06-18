Всадник без головы

В юности я не стремился сесть на мотоцикл, потому что был уверен, что это мне очень понравится и я просто "не вывезу", очень скоро успокоившись где-то на обочине поминальным венком. Поэтому байк в мою жизнь прочно приехал уже после 30 лет. И, видимо, это спасло меня от необъяснимого желания быть частью какой-то обособленной тусовки.

Я не байкер, не ночной гонщик и даже не обитатель специализированных интернет-сообществ. Мне просто нравится ездить на мотоцикле тогда, когда это позволяют погода и прочие условия. Я не открываю и не закрываю сезоны шумными вечеринками с обязательными плясками сисястых женщин неопределенного возраста, не ношу "косуху", не слушаю группу "Парк Горького" и вообще не считаю, что мотоцикл - это непременно повод выделиться. Если честно, я даже правила дорожного движения стараюсь не нарушать на двух колесах, хотя получается это не всегда.

Но, как гласит народная мудрость, "если ты не идешь в байкеры, то байкеры сами придут к тебе". И в моем случае байкеры пришли оттуда, откуда никто не ждал, так сказать.

С тех пор как я стал обладателем большого немецкого мотоцикла, желание устроить себе большое путешествие уже не отпускало от слова "совсем". Тем более что опыт автомобильных "дальняков" есть немалый, да и "есть куда".

Первая же идея поездки — Грузия. Страна, которая удивительным образом преобразилась за рекордные сроки. С момента известных событий, когда мы все резко обеднели в два с лишним раза, бывшая советская республика превратилась в одно из немногих красивых, доступных и, что удивительно, максимально гостеприимных для россиян туристических направлений. На дорожных знаках и стенах тут нередко можно встретить надписи о том, что "Россия - оккупант", но наткнуться на негативное отношение со стороны людей грузинских к людям русским - нереально. Здесь как-то очень просто научились отделять политику от людей, и уже в первый мой визит в современную Грузию я обзавелся огромным количеством невероятных друзей.

Лучшим способом отпраздновать день Победы будет торжественный мотопробег православных байкеров прямиком на Берлин.

И казалось бы - идеальный вариант: нет виз, в отличие от России, куда грузинам до сих пор экстремально сложно получить визу, Крестовый перевал, описанный в "12 стульях" как красивейшая дорога на Земле, Казбеги, Батуми... Невероятные горные серпантины, хорошая погода, вино и сулугуни. Но... На стадии подготовки маршрута внезапно выяснилось, что россияне не могут въехать на мотоцикле в гостеприимную Грузию. Не могут от слова "совсем".

Оказывается, за всех любителей путешествий на двух колесах постарались православные мотоциклисты из небезызвестных "Ночных волков". Ребята в своем излюбленном "можемповторить" стиле решили навестить прекрасную соседнюю страну в честь праздника Победы и забрендировать некоторые места флагами государства, которое здесь называют не иначе, как "оккупантом". Пограничники такую атаку отбили, обрубив въезд двухколесным из России, и, видимо во избежание провокаций, не торопятся отменять этот запрет.

Тут, конечно, нужно спросить у грузинских властей, мол, "какого лешего ровнять всех под одну гребенку?", и справедливо негодовать по этому поводу, не получив никакого другого ответа, кроме "мы так решили". А можно предъявить и Хирургу с его соратниками, которые уже наводили подобного шороху на белорусско-польской границе, когда отчего-то решили, что лучшим способом отпраздновать день Победы будет торжественный мотопробег православных байкеров прямиком на Берлин с соответствующими лозунгами и флагами.

Тогда, кстати, все закончилось примерно так же, с той лишь разницей, что запрет на российских мотоциклистов был снят вскоре после торжественных дат, а польские пограничники еще долго с содроганием вспоминали свой опыт общения с патриотически настроенными православными наездниками. Ну а мы, простые и иногда даже атеистически настроенные путешественники из России, уж точно не забудем званий, данных членам мотокружка покойным ныне Сергеем Доренко. Команчи - они и есть команчи.