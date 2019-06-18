Дадюшки Ау

Друзья, прогресс сделал всем нам подарок - связь. Даже находясь в глубокой пропасти, можно болтать часами по телефону, смотреть фильмы и изучать карты. Знакомиться с отзывами о гостиницах и ресторанах, бронировать билеты на завтрашний самолет, а если нужно, даже узнать точную глубину озера в конкретной его точке. И все это практически бесплатно. То есть за копейки.

Не надо этим подарком пренебрегать. Им надо пользоваться.

Засуньте подальше ваши кнопочные телефоны. Расстаньтесь с привычкой выключать передачу данных за границей. Приучите себя, наконец, быть на связи всегда и везде. Это уже давно возможно, откройте, наконец, глаза.

Заведите себе порядок: пересек границу - купил местную симку. Или, что проще, приобретите универсальную сим-карту для путешествий. Их много, и они доступны каждому.

Мои друзья, частные пилоты, руки не подадут коллеге, если узнают, что он летает без специального трекера, который в случае чего даст знать, где, что и как. Думаю, не надо объяснять почему. Все представляют, каких сил стоит найти самолет или вертолет без связи непонятно где. И, к счастью, таких горе-летчиков почти не осталось. А вот автомобильных путешественников, пренебрегающих элементарными правилами безопасности, пруд пруди.

Нельзя гордиться тем, что ты не пользуешься нормальным современным смартфоном. И тем, что у тебя нет доступа в интернет за границей. Так могут поступать только дикари. Дикари, плюющие на себя и своих близких и заставляющие посторонних людей решать их проблемы за свой счет.

Я говорю от лица тех, кто регулярно спасает таких дикарей в разных интересных местах: среди ночи в незнакомых горах, на забытых богом и людьми степных проселках, среди дремучих лесов и болот. Испуганных, голодных и потерявшихся.

На хороших больших автомобилях. С малыми детьми, домашними питомцами и престарелыми родителями. Но без связи.

Спасение происходит так: я жестом фокусника извлекаю из кармана смартфон с большим экраном и двумя сим-картами, протягиваю горе-путешественникам, и у них налаживается жизнь. Сразу находится на карте нужный поворот, хозяин маленькой гостиницы спешит приехать открыть дверь, родные в далекой Москве перестают сходить с ума. Меня обычно благодарят, даже деньги суют, но я не беру. Я читаю им проповедь о пользе связи.

Как правило, с моими аргументами соглашаются. Но есть небольшой процент особо твердолобых, те начинают спорить. Некоторые даже с гордостью в грудь себя бьют: я, мол, вашими новомодными телефонами не пользуюсь принципиально, у меня старая Nokia, она лучше и надежнее, зарядку держит целый год. Я, дескать, человек теплый, ламповый, мне все ваши GPS и ГЛОНАСС претят. А если я буду все время на связи, мне начальник непременно за что-нибудь пропишет пистон, а теща сведет с ума бесконечными вопросами: как там детки? а они поели? а что поели? И вообще все эти штуки придумали американцы для тотальной слежки и контроля.

С такими я не вступаю в дискуссию. Без толку, свою голову не приставишь. Без разговоров забираю гаджет, разворачиваюсь и делаю вид, что иду восвояси. Сам же тем временем посылаю большой силы ментальный импульс, заставляющий забыть обо всем, что я сказал. И вообще о нашей встрече.

Хочется быть дикарем? Пожалуйста, эта дикая местность как нельзя кстати. Ройте себе нору, стройте шалаш, добывайте огонь трением - мешать не буду. Живите в лесу, молитесь колесу. Чао-какао.

Удаляясь, я слушаю их крики. Обычно они сначала громко спорят промеж собой, ругаются. Потом вопят "ау! ау!". Я отхожу дальше, крики становятся тише. Потом смолкают.

Если встретите этих горемык, погодите спасать. Помочь можно только тем, кто этого хочет. Строго спросите сначала: "Вы не передумали? Купите себе, наконец, смартфон с навигацией? Подключите, наконец, интернет?"

Если что - звоните мне, я всегда на связи.