Поливать по полной

Валерий Чусов Фото Юрия Алексеева



Как приятно делать то, чего обычно делать нельзя! И не только дети так думают. Проверка границ дозволенного - важная часть познания мира, и любой человек в любом возрасте использует этот прием при овладении новыми навыками. Для безопасного вождения необходимо представлять себе, в какой момент оно становится рискованным и что надо делать, если это случилось. Именно этому и учат в школах водительского мастерства.

Промчаться по мокрой дороге в повороте на грани заноса - а то и за гранью. Попробовать, на какой максимальной скорости можно объехать препятствие. Что происходит с автомобилем при резком торможении на прямой и в повороте. Это то, чего не стоит делать на дороге и тем более на улице. А в школе водительского мастерства Audi quattro, которой руководит Евгений Васин, обладатель Кубка чемпионата Европы по ралли и еще нескольких громких титулов, это делать можно и даже нужно.

Найти предел

В подмосковной Яхроме открылся очередной сезон Школы водительского мастерства Audi quattro. Мы встретились с ее основателем и бессменным руководителем прямо на трассе. К новому сезону километровый трек обновили, и Евгений сам руководит нанесением разметки. Разметка - тоже часть обновления. Раньше здесь только расставляли конусы, но не все водители понимают, какую траекторию задают "колпаки" - особенно в запале при выполнении динамичных упражнений. Все-таки на обычной улице или дороге мы привыкли ориентироваться именно по разметке.

Обозначение проезжей части с изгибами, позволяющими отработать навыки управления автомобилем в поворотах на разных скоростях. "Обочины" в несколько метров - запас пространства на тот случай, если кто-то в процессе обучения совершит ошибку. Чтобы понять, где находятся пределы возможностей автомобиля и водителя, надо иметь возможность их перейти.

Новый спецучасток позволяет имитировать не просто скользкую, а очень скользкую дорогу. Коэффициент сцепления на круге, покрытом специальным материалом и поливаемом водой, в несколько раз ниже, чем на сухом асфальте. Теперь отрабатывать приемы движения в управляемом заносе и выхода из него можно и летом. Фото: Audi

Фото: Audi

Фото: Audi

Вас разыскивает "Инертол"

Школа Audi quattro в Яхроме работает круглый год. В начале зимнего сезона здесь предлагают приобрести или освежить навыки управления автомобилем на скользкой дороге, а в начале летнего - вспомнить о том, как ведет себя машина на сухой или мокрой дороге. "Занос, скольжение или вращение возможны и летом, - напоминает Евгений Васин. - Техника управления автомобилем летом отличается от зимней, она более мягкая и плавная. Мы учим правильным траекториям, чувствовать автомобиль, загрузки передней и задней оси, боковые загрузки для того, чтобы понять грань и не доводить до критической ситуации".

Зимой скользкое покрытие позволяет моделировать эти ситуации. Не зря хорошим спросом пользуются специальные курсы Audi quattro в Карелии, на Ладожском озере. Есть даже сложившиеся группы клиентов, которые приезжают на "зимнюю школу" ежегодно. Но зимний курс проходит и в Яхроме - разница в адресе и масштабах трассы. Если на Ладоге общая протяженность участков по льду и снегу достигает 35 километров, то в Подмосковье трасса всего километр. Но и здесь можно добиться многого. И не только два месяца в году, а практически в любое время.

Настоящее водительское мастерство — это когда ездишь быстро, но при этом безопасно и умеешь предотвращать критические ситуации.

Все инструкторы школы водительского мастерства имеют высшее образование. Слева направо: Алексей Воронин, Алексей Царьков, Алексей Тараканов, Антон Емельянов, Антон Васин. Впереди - Евгений Васин, основатель и шеф-инструктор школы, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка Европы по ралли, призер чемпионата СССР. Фото: Audi

Фото: Audi

Тем более что теперь появилась возможность имитировать скользкую дорогу даже знойным засушливым летом! В этом году на учебной трассе появился новый специальный участок. Он предназначен для отработки приемов управления автомобилем в скольжении - для этого круг покрыт специальным синтетическим материалом. "Инертол" - это гидроизолирующее покрытие, которое при поливе водой становится примерно вдвое более скользким, чем обычный асфальт. Это, конечно, не лед, но сцепление на мокром круге меньше, чем на обычной дороге после сильного дождя. Разницу не только видно, но и слышно со стороны - стоит автомобилю выйти за пределы участка, покрытого "Инертолом", как раздается резкий визг шин, и машина останавливается.

Около 1500 клиентов проходят обучение в Школе водительского мастерства Audi quattro за год. Среди них есть и те, кто посещает школу ежегодно, а то и два раза в год, восстанавливая навыки перед зимним и летним сезоном. Фото: Audi

Более миллиона рублей стоило создание круга с пониженным трением для отработки управления автомобилем в скольжении в летний сезон. Для пролива этого круга нужна тонна воды. А поливать приходится несколько раз в процессе занятий. Фото: Audi

Просто добавь воды

На один пролив нужен кубометр воды - то есть тонна. И вот на круг отправляются два автомобиля. Опытные инструкторы демонстрируют, как ввести их в занос - на скользкой поверхности это не требует больших скоростей. И вот машины уже движутся боком - напоминает чемпионат по дрифту, только вместо дыма - фонтаны водяных брызг. Очень эффектно выглядит! И именно так можно отработать навыки управления в управляемом заносе - научиться менять скольжение, стабилизировать автомобиль. "Летом скольжение также происходит, например, из-за дождя, или даже на сухой дороге, и даже более быстро", - напоминает Евгений Васин.

Задача вовсе не в том, чтобы впечатлить или просто "сделать" кого-то на дороге, а, наоборот, чтобы не допустить развития рискованной ситуации в критическую. Слова "экстремальное вождение" в школе употребляют нечасто. Обычно именно для того, чтобы напомнить: настоящее водительское мастерство - это когда ездишь быстро, но при этом безопасно. Ведь когда мы движемся по улице или шоссе, умение управлять автомобилем может помочь избавить от проблем не только нас, но и тех, кто едет или идет рядом с нами.

Несколько десятков кругов в заносе - и по рациям дают команду прерваться. Круг высох, да и автомобилям надо немного остыть. В дни занятий к кругу подъезжает "КамАЗ" с цистерной, так что запаса воды хватает на весь дневной курс.

Кстати, несмотря на специальное покрытие и слой воды, шины тут довольно быстро изнашиваются. Хотя и не так быстро, как если бы это был сухой асфальт. Да, при обычных занятиях комплекта шин хватает буквально на пару дней - это показывает, какие нагрузки испытывают автомобили!

Теоретическая часть предваряет практические занятия. Она не слишком продолжительна, но позволяет понять, какие силы действуют на автомобиль в разных ситуациях, какая траектория оптимальная для прохождения поворота и почему. Так лучше понимаешь, что происходит в ходе практических занятий и почему надо действовать так, как рекомендуют инструкторы. Фото: Audi

Техника управления зимой и летом различается. Поэтому рекомендуется восстанавливать навыки перед каждым сезоном. И постоянных клиентов у школы Audi немало. Ведь занятия - это не только возможность отточить мастерство, но и прекрасное развлечение! Здесь можно и нужно позволить себе то, чего на дороге разумный водитель делать не рискует. Фото: Audi

Для всех уровней

Школа Audi quattro предлагает курсы разных уровней.

Базовый курс контраварийной подготовки подходит для водителей любого уровня, правда, стаж должен быть не менее года - чтобы навыки, полученные в обычной автошколе, уже были закреплены на практике. В него входят и теоретические, и практические занятия. Ведь водитель должен не только знать, что нужно делать в том или ином случае, но и почему автомобиль ведет себя так, а не иначе. Но практика - это главное. В экстремальных ситуациях некогда раздумывать, что надо предпринять, счет идет на доли секунды. В обычной жизни, к счастью, не каждому водителю доводится попасть в критические обстоятельства - но в итоге негде и нарабатывать навыки реагирования. А именно в школе Audi Quattro - ровно столько раз, сколько необходимо. И практически без риска для себя и окружающих.

Для тех, кто чувствует себя уверенно, но хотел бы повысить уровень квалификации, есть продвинутый курс. В его рамках учат преодолевать последствия заноса задних колес, предотвращать снос передней оси, научиться входить в управляемый занос и, главное, вовремя выходить из него, а также приемам скоростного маневрирования. На этот курс допускаются только те, кто уже успешно прошел базовый.

Занятия в школе помогают научиться реализовать возможности автомобиля полностью — без риска для себя и окружающих.

AUDI WINTER EXPERIENCE — зимний курс, который проходит в Карелии в феврале и марте. Это 35 км расчищенных дорог, в том числе на льду Ладожского озера. Школа в Яхроме зимой также работает, и здесь тоже проходят зимние курсы. Зимой 2019 года в Подмосковье и в Карелии прошли обучение 470 клиентов. Фото: Audi

Фото: Audi

Фото: Audi

Евгений Васин и его коллеги сами разрабатывают методики обучения и упражнения. При этом они постоянно обмениваются опытом с другими аналогичными школами Audi в других странах: что-то заимствуют у них и делятся своими наработками. Кроме того, школа разрабатывает и специальные курсы. Например, в Яхроме есть внедорожный участок для изучения особенностей кроссоверов, которых сейчас в гамме Audi примерно половина от всего модельного ряда. Для демонстрации их возможностей сделан и комплект мобильных искусственных препятствий - продольный и поперечный уклоны, неровная дорога, - которые используются для демонстрации возможностей серии Q. А вскоре ожидается появление на нашем рынке электромобиля Audi e-tron, управление которым также имеет свои особенности.

Но независимо от силовой установки и типа привода занятия в Школе водительского мастерства Audi quattro - это не только знания и навыки, но и незабываемое удовольствие. Потому что процесс обучения позволяет делать такие вещи, которые в обычной жизни и на обычной дороге делать категорически нельзя.