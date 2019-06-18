Товары в дорогу

В духе экстаза

Дополнительно можно заказать две икорницы и специальные блюдца для икры. А также набор фарфоровых чашечек для закусок в специальной терморегулирующей капсуле.

Набор для шампанского Rolls-Royce изготовлен практически из тех же материалов, что и одноименный автомобиль. Корпус, который в сложенном виде представляет собой довольно компактный сундук, выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна и обтянут натуральной черной зернистой кожей - все это используется в отделке салона Rolls-Royce. Так же как и дуб сорта "Тюдор", из которого сделана деревянная крышка. Как и положено в Rolls-Royce, все материалы были обработаны вручную и отмечены тиснением с изображением "Духа Экстаза".

Одним лишь нажатием кнопки кофр открывается и превращается в скатерть-самобранку. Под деревянной крышкой, которая ловким движением руки становится подносом с декоративными вставками из нержавеющей стали, лежат четыре хрустальных бокала для шампанского и салфетки с монограммой RR. Боковые отделения выдвигаются автоматически - здесь прячется бутылка игристого, баночка икры или небольшая порция канапе на несколько персон. Специальные терморегулирующие капсулы из черного анодированного алюминия и углеродного волокна с монограммой "RR" поддерживают оптимальную температуру шампанского.

Полигональное поколение

В коллекции есть также модные нынче значки в виде логотипа Lexus, моделей машин или "полигональных" зверей.

Новая детская коллекция одежды и аксессуаров от Lexus разработана специально для путешествий. В ней продуманы всякие полезные в долгой дороге вещи: например, раскраска - разумеется с машинами, удобный пенал, очечник, рюкзак, медведь, который превращается в удобную подушку для самолета, и мягкая накладка на ремень безопасности, чтобы маленькому пассажиру было комфортно ехать в автомобиле. В ассортименте есть также одежда для активного отдыха: майки, толстовки, кепки. Все они украшены принтами в стиле Lexus. Даже мордочки животных на девчачьих моделях, по мнению дизайнеров, должны ассоциироваться с дизайном кроссоверов RX, NX и UX, поэтому это не просто мордочки - они выполнены в виде полигональной сетки.

А когда на море качка

Миллионы людей не могут получать удовольствие от путешествий - они страдают от кинетоза, так по-научному называется "морская болезнь" или попросту укачивание. В прошлом году компания Citroen выпустила специальные очки для путешествий - Seetroen, и они пользовались такой популярностью, что было решено их повторить.

В основе очков лежит инновационная технология Boarding Ring, которая изначально разрабатывалась для моряков. Она проста и максимально эффективна, потому что устраняет собственно причину укачивания при движении - когда от разных органов чувств в мозг поступают множество конфликтующих сигналов. Очки же воспроизводят линию горизонта - внутри круглой оправы находится цветная жидкость, она перетекает вправо-влево и вперед-назад, устраняя дисбаланс.

Seetroen изготовлены из белого пластика с мягким покрытием, они не имеют линз, их можно надевать поверх других очков, они подходят абсолютно для всех людей начиная от десяти лет - это тот возраст, когда формируется вестибулярный аппарат.

Носить их все время не надо, стоит просто надеть при первых признаках дискомфорта, и через десять минут мозг разберется и восстановит синхронизацию нервных сигналов.

Максимальное сцепление

Компания Pirelli, лидер в производстве шин для автоспорта, и спортивный бренд Puma решили объединить усилия и многолетний опыт в спорте и создали кроссовки, которые бы "совмещали в себе скорость пули и аэродинамику спорткара". При разработке Replicat-X использовали знаменитые шины Pirelli Cinturato Blue, применяемые в автоспорте для создания максимальной тяги на мокрой трассе. Резиновая подошва "оверсайз" с уникальным рисунком протектора обеспечивает максимальное сцепление и устойчивость обуви на самых разных дорожных покрытиях. Верхняя часть кроссовок выполнена из перфорированной замши-микрофибры с боковыми сетчатыми вставками для воздухопроницаемости, благодаря чему достигается идеальная "посадка" модели на ноге и "управляемость" - на дороге.

Долгая дорога в дюны

Коллекция Dunes также включает в себя полную линейку аксессуаров, таких как перчатки, обувь, ботинки, футболки и сумки.

Компания Dainese, известный производитель защитной мотоэкипировки, подготовила к лондонскому фестивалю The Bike Shed новую коллекцию под названием Dunes. Она напоминает одежду, которую носили звезды африканских мотомарафонов прошлого столетия. Dunes входит в модельную линию Dainese Settantadue, которую компания запустила несколько лет назад. Главная ее идея - современная интерпретация культовой мотоэкипировки. Стилистически одежда под маркой Dainese Settantadue вдохновлена классикой мотоспорта, в то время как защита, технологии и материалы - на самом передовом уровне и удовлетворяют сегодняшним требованиям безопасности. Коллекция Dunes посвящена гонкам в пустыне, легендам ралли Париж - Дакар. Куртки - а именно они являются основой - повторяют названия мест, отмеченных "дакарскими" приключениями: Alger, Kidal и Kayes, женские модели - Djanet и Kiffa. Как говорят в Dainese, коллекция Dunes - это "одежда, которая привносит легкие приключения в повседневную поездку".

Съемная челюсть

Итальянская компания Met сделала наконец то, о чем мечтали многие велогонщики, - соединила в одном шлеме сразу несколько функциональных моделей. Parachute MCR - полнолицевой шлем-трансформер, разработанный для катания и на эндуро, и на даунхилл, и даже на MTB. В основе такой универсальности - технология MCR: съемный подбородок на магнитах, который мгновенно преобразует новинку из полного шлема в открытый и обратно, при этом Parachute MCR обладает самыми высокими степенями защиты. Это позволяет участвовать гонщику в Parachute MCR в соревнованиях по скоростным спускам, после чего можно отстегнуть у шлема "челюсть" и продолжить гонку по пересеченной местности. Открепить съемную часть довольно просто, ради этого даже можно не снимать шлем с головы. Удобно и то, что Parachute MCR очень просто отрегулировать под любой размер головы.

Две головы - лучше

Помощь в разработке инновационного шлема для велосипедистов оказывала целая группа из разных компаний под руководством Шведской программы стратегических исследований и инноваций в области транспортных средств.

Шведская компания Scania, производитель грузовых автомобилей, автобусов, промышленных и морских двигателей, приняла участие в разработке "умного" шлема для велосипедистов. Велосипедист, как известно, главный участник движения на дорогах в Скандинавских странах, его безопасность у всех в приоритете. Компанией были разработаны прототипы шлемов, которые будут поддерживать связь с окружающим транспортом и отправлять пользователям сообщения о возникновении потенциально опасных ситуаций. Сигнал тревоги может передаваться как вибрация, которая возникает в той части шлема, откуда надвигается угроза, или как голосовое сообщение. Сценарии потенциальных происшествий основаны на реальных данных об авариях с участием велосипедистов, которые случаются на дорогах.

Механика скорости

Поскольку D-Type был классифицирован как автомобиль мощностью 300 л.с, тираж новых часов будет ограничен 300 экземплярами.

Jaguar Classic возобновил производство культового гоночного автомобиля D-Type, настоящей легенды 1950-х. В свое время компания выпустила всего 75 экземпляров вместо обещанных ста. Сегодня, спустя 64 года, Jaguar "отдает долги": будут выпущены 25 новых D-Type. А к ним британский производитель часов Bremont, который не в первый раз сотрудничает с Jaguar, разработал механический хронограф. Он, как машина времени, должен перенести своего владельца в золотую эру автоспорта. Циферблат хронографа окрашен в синий - цвет гоночной команды Ecurie Ecosse Jaguar. На нем есть два матовых никелевых вспомогательных циферблата и тахиметр, помещенный в 43-миллиметровый атласный корпус TripTick. Задняя крышка из сапфирового стекла демонстрирует прекрасный механизм BE-50AE. На заводной головке часов выгравирована резьба в виде оригинального протектора шины Dunlop. Упаковку Bremont D-Type подпишет сам Ян Каллум - легендарный директор по дизайну Jaguar, недавно подавший в отставку.

За здоровье юбиляра

На ярко-красном лакированном фоне циферблата можно увидеть букву Z - фирменный логотип Zagato. Черный кожаный ремешок из телячьей кожи повторяет дизайнерскую обивку салона гоночного автомобиля. Часы водонепроницаемые и выдерживают давление до 50 м под водой.

Часовой дом Chopard подготовил подарок к 100-летнему юбилею своего давнего партнера - кузовного ателье Zagato. Взаимопонимание между автопроизводителем и часовщиками сложилось давно и буквально с первого взгляда, и не где-то, а на ралли Mille Miglia. Как утверждают разработчики, в часах, так и названных - Mille Miglia Classic Chronograph Zagato 100th Anniversary Edition, они воплотили все то, что объединяет две знаменитые марки: страсть к хитроумной механике, дизайну и автогонкам. Внутри этих часов, выпущенных ограниченной серией из 100 экземпляров, бьется идеальное механическое сердце - калибр с автоматическим заводом, удостоенный сертификата хронометра Швейцарского официального института тестирования хронометров. Оснащенный функцией остановки секундной стрелки, он обладает 42-часовым запасом хода и частотой баланса 28 800 полуколебаний в час. Помимо индикации часов, минут и секунд с помощью центральных стрелок модель также показывает дату.

Чеширский код

Пока все гонятся за модой, Bentley предлагает образ жизни, свободный от сиюминутных увлечений и прочих компромиссов. Для тех, кто может себе такое позволить, разумеется. Новая коллекция Bentley Home посвящена 100-летию Bentley Motors. Она создана теми же дизайнерами, которые делают люксовые автомобили, и так или иначе отдает дань городу Крю в графстве Чешир, где и находится знаменитая автомобильная мануфактура, открытая в 1919 году Уолтером Оуэном Бентли. Выпущена мебель со специальным логотипом Bentley тиражом всего в 100 экземпляров.

На генетическом уровне

Звезда коллекции Icon - кресло Cobra в сине-белой версии является данью 110-летию Bugatti и украшено логотипом 110 Ans Bugatti, который вышит на спинке.

На коллекции Bugatti Home 2019 стоит подпись двух самых признанных нынче в мире интерьера дизайнеров - Карло Коломбо и Тоана Нгуена. Но посвятили они свои творения легендам Bugatti, как автомобилям, так и людям. Например, линия Chiron, разработанная Тоаном Нгуеном, посвящена легендарному гонщику Bugatti Луи Широну, который выиграл, среди прочего, пять Гран-при Франции. А кресло Vitesse отдает дань уважения Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, что отражается в цветах рамы кресла - в матовом титановом серебристом и стальном синем цвете. Такое повышенное внимание к форме и содержанию мебели под маркой Bugatti неслучайно, ведь Карло Бугатти, отец Этторе, основателя автомобилестроительной компании Bugatti, сам был дизайнером интерьеров. Видимо, тяга к красоте в этом семействе генетическая, будь то автомобили или внутреннее убранство дома. В производстве мебели использованы редкие и дорогие материалы: эксклюзивная кожа, драгоценный камень содалит, мрамор и чрезвычайно мягкие высококачественные технические ткани.

Внутреннее достоинство

Для того чтобы передать дух своего бренда в интерьере жилища, Aston Martin обратились за помощью к одному из самых известных производителей мебели и аксессуаров для дома - компании Formitalia. Диван, кофейный столик, обеденный стол, кресло и библиотека, которые представлены в новой коллекции, на первый взгляд выглядят, можно сказать, даже простовато. Никакой тебе лепнины, вензелей, барочных завитков и других признаков "богатства". Ценность мебели Aston Martin - в безупречной форме и экстравагантном сочетании материалов, которые тоже выглядят, может быть, достаточно незатейливо, но на самом деле - самые, что ни на есть замысловатые, дорогие, сложные, требующие особой обработки: сатинированное золото, анилиновые кожи, каррарский мрамор. Вся коллекция, включая каждый сантиметр ткани для обивки, изготовлена вручную в Италии.