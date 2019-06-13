Мировой суд Казани арестовал протаранившего забор на Булаке водителя

Мировой суд Вахитовского района Казани повторно лишил прав и арестовал водителя, который на BMW X5 на огромной скорости снес 50 м ограждения на Лево-Булачной улице. 27-летний Ирек Насибуллин признан виновным в самовольном оставлении места ДТП и лишен водительских прав на 1,5 года, пишет «Реальное время» из зала суда.

Административный арест на 14 суток господин Насибуллин получил за езду без прав. Свою вину в обоих правонарушениях водитель полностью признал.

Напомним, инцидент произошел 2 июня. Как утверждало МВД по Татарстану, сумма ущерба составила 106 тыс. руб. Через три дня, 5 июня, водитель сам сдался ГИБДД. В отношении него составили административные материалы по нескольким статьям административного кодекса — ч. 1 ст. 12.15 («нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»), ст. 12.33 («повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»), ч. 2 ст. 12.7 («управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), ч. 2 ст. 12.27 («невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») и ч. 2 ст. 12.37 («несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

“Ъ-Казань”