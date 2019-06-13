На Дону отремонтируют 67 домов-памятников за 159 млн рублей

В Ростовской области в этом году планируют провести капитальный 67 многоквартирных домов, которые входят в реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба правительства региона.Стоимость работ составляет 158,7 млн руб. Средства будут выделены в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«К каждому дому применяется индивидуальный подход с учетом сложившейся исторической особенности строения», - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера.

В целом по региональной программе капитального ремонта в области планируют отремонтировать 18,6 тыс. многоквартирных домов, 204 из них признаны объектами культурного наследия.

Дарья Голякова