Дорогу в обход Набережных Челнов и Нижнекамска начнут строить в 2021 году

Дорогу протяженностью 89 км в обход Набережных Челнов и Нижнекамска по трассе М-7 «Волга» начнут строить в 2021 году. Как сообщает в своих соцсетях Росавтодор, сейчас идет проектирование строительства трассы.

«Изыскания закончим в 2021 году: выберем оптимальный маршрут трассировки через Мамадышский, Нижнекамский, Заинский, Тукаевский районы Татарстана и разработаем проект. Начать строительство планируем в этом же году»,— говорится в сообщении.

Строительство обходной дороги реализуют в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», в том числе предполагается реконструкция трассы М-7 (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа). Сумма проекта будет известна после подготовки проекта.

“Ъ-Казань”