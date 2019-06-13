Аналитики сообщили о смене лидера на строительном рынке Челябинской области

Компания «Легион» в июне стала лидером по объемам текущего строительства в Челябинской области, сообщает Единый реестр застройщиков. По данным ЕРЗ, холдинг сейчас возводит 206,4 тыс. кв. м, его доля в регионе составляет 12,37%. В рейтинге «Легион» обогнал компанию «ЭкоСити», которая опустилась на вторую позицию (в строительстве находится 155,18 тыс. кв. м) и занимает 9,3% регионального рынка.

Замыкает тройку лидеров СК «НИКС» (123,6 тыс. кв. м, 7,41% рынка), в пятерку также вошли «Челябинскгражданстрой» (ЧГС, в строительстве 119,7 тыс. кв. м, 7,18% рынка) и трест «Магнитострой» (102,7 тыс. кв. м, 6,16%).