Защита экс-губернатора ЕАО попросила суд оправдать его

В Биробиджанском районном суде завершились прения на процессе над бывшим губернатором Еврейской автономной области Александром Винниковым. Ему инкриминируется злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ). В четверг, 13 июня, выступала сторона защиты, попросившая суд полностью оправдать экс-главу автономии за непричастностью к преступлению. 5 июня сторона обвинения запросила для Александра Винникова четыре года колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года.

Александр Винников руководил ЕАО с 25 февраля 2010 года по 24 февраля 2015 года. Согласно материалам дела, в 2014–2015 годах он совместно с замначальника регионального управления здравоохранения и гендиректором ООО «Торговый дом "Медтехника"» склонил главу управления здравоохранения к тому, чтобы провести фиктивные тендеры и закупить медоборудование для онкодиспансера по завышенной цене. Ущерб бюджетам РФ и ЕАО оценивается в сумму свыше 24 млн руб. Материалы дела насчитывают 129 томов, в том числе обвинительное заключение в четырех томах.

Последнее слово обвиняемого суд намерен выслушать 3 июля.

Эрнест Филипповский, Хабаровск