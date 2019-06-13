Крупнейший башкирский застройщик сменил управляющего

В некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФРЖС, учреждено госкомстроем республики) сменился управляющий, сообщает портал «Башмедиа». Виктор Рассейкин, руководивший фондом с конца декабря прошлого года, оставил свою должность. Его обязанности пока исполняет первый зам Александр Корытко. Полный тезка господина Корытко, по данным kartoteka.ru, ранее руководил ЗАО «Жилстрой» и ЗАО «Универсалстрой» в Нижневартовске.

По информации издания, причиной ухода господина Рассейкина стали разногласия с замглавы госкомстроя республики Григорием Невоструевым (ранее управлял ФРЖС). Виктор Рассейкин до назначения главой фонда работал в нем заместителем директора по строительству, а ранее был учредителем уфимской компании «Согласие», управлявшей недвижимостью, и московской ФСК «Торес».

ФРЖС, по данным портала «Единый реестр застройщиков», по результатам 2018— начала 2019 годов входит в тройку крупнейших застройщиков Башкирии. За этот период фонд сдал около 200 тыс. кв. м. жилья (третий показатель после группы «ФСК Архстройинвестиции» и ГК «Третий трест»). По итогам 2018 года занимал в рейтинге первое место (108 тыс. кв. м.). Специализируется на строительстве жилья экономкласса для льготных категорий граждан на условиях господдержки.

Ирина Самойлова