Руководство банка «Донинвест» привлекут к ответственности

Арбитражный суд Ростовской области признал доказанным наличие оснований для привлечения контролирующих лиц банка «Донинвест» к субсидиарной ответственности на 1 млрд руб, сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Иск подало «Агентство по страхованию вкладов» в декабре 2017 года. К ответственности будут привлечены 13 человек из руководства банка.

Банк «Донинвест» был основан в Ростове-на-Дону в 1991 году. В октябре 2014 года Центробанк РФ лишил его лицензии из-за рискованной кредитной политики. В декабре того же года арбитражный суд Ростовской области признал «Донинвест» банкротом и открыл конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего были возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Дарья Голякова