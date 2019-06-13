Новый корпус больницы святой Марии Магдалины пообещали построить к 2021 году

Строительство нового лечебного корпуса Детской больницы святой Марии Магдалины на Васильевском острове должно быть завершено до 2021 года. Такую задачу, посетив медицинское учреждение, поставил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Новый пятиэтажный лечебно-диагностический корпус рассчитан на 160 коек и будет включать в себя отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии и приемное отделение.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга направят на строительство нового корпуса детской больницы святой Марии Магдалины около 1 млрд рублей.