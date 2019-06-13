14 июня, пятница
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре частично перекроют Московское шоссе

Частичное перекрытие Московского шоссе планируется в Самаре в субботу. Об этом говорится в документе ООО «Самарские коммунальные системы», опубликованном в «Твиттере» замминистра транспорта и автодорог Самарской области Андреем Спиридоновым.

«В связи с аварийно-восстановительными работами водопроводной линии Д-600 мм по адресу: пересечение улиц Московское шоссе и Аврора возникла необходимость провести вскрытие дорожного полотна по этому адресу с частичным ее перекрытием (2 и 3 полоса)»,– говорится в документе.

Сроки завершения работ не называются.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя