В Самаре частично перекроют Московское шоссе

Частичное перекрытие Московского шоссе планируется в Самаре в субботу. Об этом говорится в документе ООО «Самарские коммунальные системы», опубликованном в «Твиттере» замминистра транспорта и автодорог Самарской области Андреем Спиридоновым.

«В связи с аварийно-восстановительными работами водопроводной линии Д-600 мм по адресу: пересечение улиц Московское шоссе и Аврора возникла необходимость провести вскрытие дорожного полотна по этому адресу с частичным ее перекрытием (2 и 3 полоса)»,– говорится в документе.

Сроки завершения работ не называются.

Георгий Портнов