Пчелы понимают символы

Прежние исследования показывали: пчелы способны считать и им понятно, что такое ноль. Теперь можно утверждать, что пчела видит связь символа и его численное значение.

Новое исследование пчел выполнила та же команда ученых из Австралии и Франции, которая обнаружила у насекомых элементарные математические способности.

Люди — единственный биологический вид, придумавший системы представления чисел, например арабские цифры. Человек не задумывается о том, какой высокий уровень мыслительных способностей требуется, чтобы понимать, что знак «4» и четыре яблока связаны между собой. Известно, что подобные связи могут устанавливать приматы и некоторые птицы. Нескольких шимпанзе удалось научить арабским цифрам так, что они могли упорядочивать их последовательность; африканский серый попугай Алекс выучил названия цифр и умел их распознавать и суммировать. Но нельзя было даже предположить, что существо с миллионом нейронов в мозге — в то время как в мозге человека их 86 млрд — способно освоить символический язык, созданный человеком.

Для эксперимента был создан у-образный коридор. В нем одну группу пчел учили сопоставлять символ числа с одним набором одинаковых элементов, а затем проверяли, получается ли у них наборы других элементов в том же количестве определить этим символом.

Вторую группу учили противоположным образом, сперва показывая наборы элементов, а потом предлагая сопоставить их с символом числа.

Выяснилось, что ту задачу, которой каждая из групп училась, пчелы выполняют почти без ошибок, а с задачей, которой училась другая группа, пчелы вообще не справляются. Исследователи объясняют, что обработка чисел и понимание символов происходит в разных областях в мозге пчел, подобно тому, как это происходит и в человеческом мозге. Выходит, пчелы не достигают того уровня, что и позвоночные теплокровные, но можно уверенно утверждать, что пчелиный мозг способен создавать связи между абстрактными символами и реальными предметами. Возможно, это открытие позволит лучше разобраться с тем, как развивалось математическое и культурное мышление и у человека.

Геннадий Личинский