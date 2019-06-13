Мэрия зовет на пляж Молитовский затон облагородят и благоустроят.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил департаменту дорожного хозяйства задачу сделать ремонт дороги, ведущей к Молитовскому затону, где планируется до конца июня открыть обновленный пляж. На дороге, ведущей к затону должен появиться тротуар, а на самом пляже - лежаки, кабинки для переодевания, медицинский пункт, детский городок и новый песок.

Как сообщил представитель руководитель компании-подрядчика Никита Ибрагимов, работы по проекту идут с небольшим опережением графика.

Администрации города планирует в этом году благоустроить 15 общественных пространств.