На агрофирме «Нива» в Гулькевичском районе введено наблюдение

Арбитражный суд Краснодарского края начал процедуру банкротства в отношении ООО «Агрофирма “Нива”». На предприятии введено наблюдение, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Временным управляющим общества утвержден Алексей Мерзляков. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 21 октября 2019 года.

Агрофирма «Нива» находится в хуторе Лебяжий Гулькевичского района Краснодарского края. Согласно материалам дела, в краевой арбитраж с иском о банкротстве предприятия в октябре 2018 года обратилось АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Из заявления банка следует, что за ООО «Агрофирма “Нива”» числится задолженность перед заявителем в размере 8,9 млн руб. неисполненных обязательств и 4,8 млн руб. штрафных санкций. Между Россельхозбанком и агрофирмой был заключен договор ипотеки по восьми объектам, в том числе зданиям зерносклада, нефтесклада, механической мастерской, артезианским скважинам, а также земельным участкам под ними. Решением Гулькевичского районного суда от 20 апреля 2017 года долг на общую сумму 13,7 млн руб. был взыскан, на залоговое имущество было наложено взыскание, однако «доказательства его исполнения в полном объеме в материалах дела отсутствуют», говорится в определении арбитражного суда Краснодарского края.

Дмитрий Михеенко