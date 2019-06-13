Около 900 млн рублей направят на ремонт дорог в Ташлинском районе Оренбуржья

Почти 900 млн руб. планируется направить на ремонт дорог в Ташлинском районе Оренбургской области. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на врио губернатора Дениса Паслера.

«В Ташлинском районе по нацпроекту будет заменено дорожное покрытие на 15-километровом участке дороги “Илек - Ташла – Соболево”. Кроме того, нефтяники ООО “Сладковско-Заречное” профинансируют ремонт дороги “Ташла – Сорочинск”»,– говорится в сообщении.

Кроме того, предполагается ремонт участка дороги между селом Ташла и городом Сорочинском протяженностью 60 км. До середины октября текущего года будет восстановлено минимум 90% покрытия.

В результате несущая способность дороги увеличится с 6 до 11 т на ось. 750 млн руб. на проведение работ выделит ООО «Сладковско-Заречное». Все работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Георгий Портнов