Сеть «Перекресток» расширила зону онлайн-доставки на юге Петербурга

Торговая сеть «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) расширила зону доставки своего онлайн-супермаркета. Этот сервис теперь доступен жителей южных районов до Санкт-Петербургского южного полукольца (А-120). Потенциал расширения в перспективе составит до 10% оборота, сообщили в компании.

При этом в торговой сети отмечают, что ареал доступности сервиса был увеличен с началом дачного сезона на летний период в рамках эксперимента.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что X5 Retail Group превысила 25% доли рынка и приостанавливает открытие новых магазинов «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка» в Петербурге.