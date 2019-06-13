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Депутат Сахалинской областной думы Светлана Иванова

Фото: КПРФ

На выборах губернатора Сахалина ждут женщину

В избирательную кампанию вступили представители трех партий и самовыдвиженец

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В Сахалинской области стартовало выдвижение кандидатов на пост губернатора региона, выборы которого намечены на 8 сентября. Как сообщил областной избирком, в кампанию уже официально вступили четыре кандидата, трое из которых — действующие депутаты различных уровней. В их числе секретарь ЦК КПРФ Алексей Корниенко — это означает, что его соратнице по партии Светлане Ивановой придется принимать участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Первым документы для открытия счета и начала сбора подписей подал врио губернатора Валерий Лимаренко. Местные эксперты считают, что список его соперников пока окончательно не определен.


В борьбу за кресло губернатора Сахалина официально вступили депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, зампред комитета областной думы по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению Дмитрий Флеер (ЛДПР), муниципальный депутат из Долинска Дмитрий Зенкин и врио губернатора Валерий Лимаренко.

42-летний господин Корниенко в нижней палате федерального парламента входит в региональную группу Сахалинской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. О своем возможном участии в борьбе за пост главы островного региона он заявил еще в конце прошлого года и уже после этого успел поучаствовать на Сахалине в митинге против передачи Японии Курильских островов. Его кандидатуру 13 июня одобрило региональное отделение КПРФ, причем других кандидатов не было.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

45-летний представитель ЛДПР Дмитрий Флеер, зампред комитета областной думы по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению, уже принимал участие в выборах на Сахалине — в 2016 году он претендовал на пост представителя области в Госдуме, но оказался лишь третьим по итогу голосования, набрал менее 12% голосов.

Муниципальный депутат из Долинска (40 км от Южно-Сахалинска) Дмитрий Зенкин представляет партию «Коммунисты России» и одновременно региональную «политическую династию»: его отец Александр Зенкин был депутатом областной думы и также боролся за пост в нижней палате российского парламента в 2016 году. 37-летний Дмитрий Зенкин ранее участвовал в выборах областной думы и городской думы Южно-Сахалинска.

Первым документы подал назначенный в декабре 2018 года врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко. Заседание избиркома, на котором господин Лимаренко был зарегистрирован, прошло 12 июня. На выборы 58-летний чиновник идет как самовыдвиженец — о намерении баллотироваться в таком формате Валерий Лимаренко заявил более полугода назад.

Местные эксперты ожидают участия в кампании еще двух самовыдвиженцев — депутатов областной думы Светланы Ивановой (КПРФ) и единоросса Евгения Лотина. Оба уже объявили о своем участии в кампании, но пока не представили в избирком полный пакет документов и не приступили к преодолению муниципального фильтра: каждому нужно представить подписи 30 (из 300) местных депутатов и 1,8 тыс. избирателей в поддержку выдвижения. Светлана Иванова — один из самых узнаваемых политиков в области, депутат региональной думы нескольких созывов, в 2006 году избиралась в Госдуму.

Ранее в КПРФ заявляли, что не хотели бы допускать ее выдвижение одновременно с Алексеем Корниенко, и рассматривали вариант включения госпожи Ивановой в число кандидатов в сенаторы, которых предложил бы господин Корниенко. Чемпион мира по панкратиону Евгений Лотин уже два созыва работает в областной думе. Для обоих пока под вопросом преодоление муниципального фильтра — опасения на этот счет они неоднократно высказывали в ходе подготовки к кампании. Сторонники госпожи Ивановой, в частности, обсуждали этот вопрос на митинге в Южно-Сахалинске 9 июня.

Прием документов от кандидатов продлится до 1 июля.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск


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