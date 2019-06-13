На выборах губернатора Сахалина ждут женщину

В Сахалинской области стартовало выдвижение кандидатов на пост губернатора региона, выборы которого намечены на 8 сентября. Как сообщил областной избирком, в кампанию уже официально вступили четыре кандидата, трое из которых — действующие депутаты различных уровней. В их числе секретарь ЦК КПРФ Алексей Корниенко — это означает, что его соратнице по партии Светлане Ивановой придется принимать участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Первым документы для открытия счета и начала сбора подписей подал врио губернатора Валерий Лимаренко. Местные эксперты считают, что список его соперников пока окончательно не определен.

В борьбу за кресло губернатора Сахалина официально вступили депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, зампред комитета областной думы по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению Дмитрий Флеер (ЛДПР), муниципальный депутат из Долинска Дмитрий Зенкин и врио губернатора Валерий Лимаренко.

42-летний господин Корниенко в нижней палате федерального парламента входит в региональную группу Сахалинской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. О своем возможном участии в борьбе за пост главы островного региона он заявил еще в конце прошлого года и уже после этого успел поучаствовать на Сахалине в митинге против передачи Японии Курильских островов. Его кандидатуру 13 июня одобрило региональное отделение КПРФ, причем других кандидатов не было.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

45-летний представитель ЛДПР Дмитрий Флеер, зампред комитета областной думы по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению, уже принимал участие в выборах на Сахалине — в 2016 году он претендовал на пост представителя области в Госдуме, но оказался лишь третьим по итогу голосования, набрал менее 12% голосов.

Муниципальный депутат из Долинска (40 км от Южно-Сахалинска) Дмитрий Зенкин представляет партию «Коммунисты России» и одновременно региональную «политическую династию»: его отец Александр Зенкин был депутатом областной думы и также боролся за пост в нижней палате российского парламента в 2016 году. 37-летний Дмитрий Зенкин ранее участвовал в выборах областной думы и городской думы Южно-Сахалинска.

Первым документы подал назначенный в декабре 2018 года врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко. Заседание избиркома, на котором господин Лимаренко был зарегистрирован, прошло 12 июня. На выборы 58-летний чиновник идет как самовыдвиженец — о намерении баллотироваться в таком формате Валерий Лимаренко заявил более полугода назад.

Местные эксперты ожидают участия в кампании еще двух самовыдвиженцев — депутатов областной думы Светланы Ивановой (КПРФ) и единоросса Евгения Лотина. Оба уже объявили о своем участии в кампании, но пока не представили в избирком полный пакет документов и не приступили к преодолению муниципального фильтра: каждому нужно представить подписи 30 (из 300) местных депутатов и 1,8 тыс. избирателей в поддержку выдвижения. Светлана Иванова — один из самых узнаваемых политиков в области, депутат региональной думы нескольких созывов, в 2006 году избиралась в Госдуму.

Ранее в КПРФ заявляли, что не хотели бы допускать ее выдвижение одновременно с Алексеем Корниенко, и рассматривали вариант включения госпожи Ивановой в число кандидатов в сенаторы, которых предложил бы господин Корниенко. Чемпион мира по панкратиону Евгений Лотин уже два созыва работает в областной думе. Для обоих пока под вопросом преодоление муниципального фильтра — опасения на этот счет они неоднократно высказывали в ходе подготовки к кампании. Сторонники госпожи Ивановой, в частности, обсуждали этот вопрос на митинге в Южно-Сахалинске 9 июня.

Прием документов от кандидатов продлится до 1 июля.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск