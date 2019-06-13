Россиян заставляют отчитываться перед банками

Банкиры стали интересоваться, на что их клиенты тратят деньги. «Известия» публикуют истории вкладчиков нескольких кредитных организаций, которые вынуждены были объяснять, зачем снимают средства с собственных счетов. Банки в подобных случаях ссылаются на требование антиотмывочного закона.

Зачастую кредитные организации превышают свои полномочия, полагает начальник аналитического управления банк БКФ Максим Осадчий: «Конечно, есть определенная коллизия с Гражданским кодексом — договор банковского счета. Банк не вправе определять и контролировать направление использования денежных средств клиента или устанавливать другие непредусмотренные законом или этим договором ограничения в праве клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Поскольку не существует каких-то четких правил по выяснению направления движения этих сумм, источников и так далее, банки, соответственно, могут действовать кто во что горазд при выяснении. Они пытаются себя обезопасить от отзыва лицензии и могут, скажем так, проявлять излишнюю ретивость. Но их тоже можно понять. Основная причина отзыва лицензии — это именно антиотмывочный закон. То есть когда через банк проходят какие-то деньги клиента, которые оказались нечистыми, то кредитная организация легко может лишиться лицензии».

Опрошенные «Коммерсантом» клиенты Сбербанка и ВТБ также подтвердили, что при снятии крупных сумм они в письменном виде поясняли, что деньги нужны, например, на ремонт квартиры или на поездку в отпуск. Подобное любопытство банкиров незаконно, убежден адвокат компании «Хренов и партнеры» Роман Беланов: «Надо разграничивать два блока вопросов. Один — когда человек снимает со своего счета личные денежные средства. В этом случае у банка нет никаких оснований отказать этому лицу в выдаче, потому что он принял их на хранение, договорные обязательства прекратились в связи с наступлением какого-то периода, либо досрочного истребования денежных средств. Но в ситуации, когда физическое лицо делает перевод на счет другого лица или организации, у банка могут возникнуть сомнения в обоснованности платежа, и он может запросить определенные основания, документы».

В Росфинмониторинге отметили, что банки обязаны проводить проверку операций на сумму свыше 600 тыс. руб. Однако порог может быть существенно снижен по инициативе самого банка, если службе безопасности операция кажется подозрительной. Счет могут заблокировать, а обслуживание клиента приостановить.

Светлана Белова