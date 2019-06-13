14 июня, пятница
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»

Банк УРАЛСИБ и компания Western Union проводят совместную акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union». В акции могут принять участие клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ», совершающие денежные переводы Western Union в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Для участия в акции клиенту необходимо иметь карту или счет в Банке УРАЛСИБ с активным статусом.

Отправляя переводы в период акции, клиент может воспользоваться промокодом URALSIB30 и получить скидку на комиссию за перевод. Размер скидки составляет 30%. При этом клиент может использовать промокод неограниченное количество раз в период акции.

Промокод доступен на сайте Банка УРАЛСИБ.

Акция действует с 12 июня по 30 сентября 2019 года включительно и распространяется на переводы во все страны, за исключением России и Украины.

Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый способ совершения операций, без посещения офисов Банка. Клиентам доступен более выгодный, по сравнению с покупкой валюты через кассу, курс иностранный валюты для совершения перевода. Проведение переводов доступно в режиме 24/7.

Комментарии

Печать

Все материалы

Пресс-релизы банка «Уралсиб»

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»

Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C Direct Bank»

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»

Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ

Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя