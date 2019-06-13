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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Заморозки -0,-2° C воздухе и на поверхности почвы ожидаются местами в Самарской области в ночь на пятницу. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В связи с заморозками в регионе объявлено штормовое предупреждение. Также синоптики предупредили о том, что по пятницу включительно местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов (пятый класс). Ранее Приволжское УГМС предупредило о дождях с грозами, которые пройдут местами в Самарской области в воскресенье. В этот период в регионе будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Георгий Портнов


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