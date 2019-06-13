Тепло на Кубани может дорожать из-за отсутствия учета газа на котельных

По состоянию на 1 июня 2019 года, только 38% котельных в Краснодарском крае выполнили работы по замене узлов учета газа. Это может негативно сказаться на потребителях ресурса, поскольку в отсутствии счетчиков плата начисляется по нормативам, которые могут превышать на 30-70% реально потребленного тепла. Такие данные были озвучены заседании в Законодательном собрании Кубани, посвященном проблемам подготовки региона к отопительному сезону.

Как сообщили в пресс-службе ЗСК, поводом для проведения заседания стало письмо от ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», адресованное председателю ЗСК Юрию Бурлачко. В письме говорится о необходимости ускорения работ по реконструкции узлов учета газа в котельных. График замены был разработан еще осенью прошлого года администрацией Краснодарского края. Согласно нему, к 1 мая 2019 года должны быть приведены в соответствие 163 узла учета газа, но по факту – работа сделана только на 55-ти, говорится в письме.

По словам газовиков, отсутствие достоверного учета ресурса на котельных влечет убытки всех участников процесса газоснабжения. Это крайне негативно сказывается на бюджете региона и муниципалитетов.

По поручению Юрия Бурлачко выполнение теплоснабжающими организациями сроков и объемов работ по предоставленному графику взято под контроль профильным комитетом краевого парламента. По словам председателя комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Чепеля, за то время, что действует закон о замене узлов учета, а это почти семь лет, суммы переплат могли бы давно покрыть установку приборов.

Наиболее остро проблема с установкой узлов учета стоит в Крымском, Северском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах. Ни одного узла учета не введено в Тихорецком и Щербиновском районах.

Владимир Чепель отметил, что к началу отопительного сезона все узлы учета на котельныхз должны быть введены в эксплуатацию.

Василий Хитрых