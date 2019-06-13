Власти Ростова потратят 4 млн рублей на прием иностранных представителей

Администрация Ростова ищет подрядчика на оказание услуг по приему зарубежных представителей, которые будут принимать участие в мероприятиях города в 2019 году. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Сумма контракта превышает 4 млн руб.

«Оказание услуг по приему зарубежных представителей, принимающих участие в мероприятиях, проводимых в городе Ростове-на-Дону в 2019 году представляет собой комплекс услуг по гостиничному, транспортному обслуживанию, эксплуатации компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования, организации питания и предоставлению залов и вспомогательных помещений», - сказано в документе на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет разместить гостей в комфортабельной гостинице категории «4 звезды» в номерах «стандарт» и «бизнес». В меню иностранцев будут блюда русской кухни. Кормить гостей решено в ресторанах класса «люкс», «высший» или «первый». Кроме того, в обязанности исполнителя входит обеспечение иностранных представителей транспортом. Уточняется, что единовременное количество гостей не должно превышать 95 человек. Подрядчика определят 1 июля.

Дарья Голякова