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Фото: Андрей Абрамов

Неклюдово объедут

Правительственные чиновники проинспектировали дорожное строительство на Кировском направлении

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Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов проверил ход работ по строительству дороги с развязками. После реализации проекта, затраты на который составят более 3,5 млрд рублей, транспортный поток, идущий в сторону Семенова, будет направлен мимо поселка Неклюдово, что позволит значительно снизить интенсивность движения на участке Борского кольца.

Министр транспорта региона Вадим Власов отметил, что благодаря своевременному финансированию удается вести полноценное строительство на разных участках дороги.

Основные участки дороги планируется сдать в следующем году.

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