Российские политконсультанты потребовали пересмотреть уголовное дело Николая Сандакова

Члены Российской ассоциации политических консультантов и комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью составили открытое обращение в адрес президента Владимира Путина, председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, генпрокурора России Юрия Чайки, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Авторы требуют обеспечить прозрачность рассмотрения уголовных дел в отношении ряда политтехнологов и политических деятелей, в том числе бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, который отбывает наказание за получение взятки и мошенничество.

Как говорится в тексте обращения, размещенного на странице политолога Евгения Минченко в Facebook, поводом для составления документа стал арест журналиста издания Meduza Ивана Голунова. «Дело журналиста Ивана Голунова привлекло широкое общественное внимание к теме нарушений российского законодательства при возбуждении уголовных дел против представителей общественно-значимых профессий, к каковым мы относим и профессию журналиста, и профессию политконсультанта», - говорится в обращении. Авторы причисляют к политтехнологам, которые «получили обвинительные приговоры, или находятся под следствием по нелепым и надуманным обвинениям» Петра Милосердова, который осужден на 2,5 года за экстремизм, бывшего зампреда Ивановской области Андрея Кабанова, осужденного на 6 лет за взятку. Также у политтехнологов «есть серьезные вопросы» к приговору в отношении бывшего заместителя руководителя аппарата губернатора Сахалинской области Анатолия Макарова, обвиняемого в получении взятки.

Обвинение бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, который отбывает наказание в виде 5,5 лет лишения свободы за взятку и мошенничество, по мнению политтехнологов, «основано на показаниях одного свидетеля, осужденного и находящегося в местах лишения свободы, имеющего сомнительную репутацию и выступающего таким же единственным свидетелем еще по ряду дел».

Обращение подписали около 150 политконсультантов. Они требуют, чтобы президент Владимир Путин, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, генпрокурор России Юрий Чайка и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова взяли под личный контроль рассмотрение уголовных дел в отношении названных политтехнологов, обеспечили прозрачность их рассмотрения и отчитались о результатах.