Техзадание на реконструкцию пермского цирка направлено в Минкульт РФ

Разработано техническое задание на реконструкцию пермского цирка, предусматривающее полный капитальный ремонт здания: фасада, зрительного зала и других внутренних помещений. Документ, разработанный совместно с Росгосцирком и пермской стороной, находится на подписании в Министерстве культуры РФ.

Планы реконструкции здания обсуждались в ходе визита в Пермь замминистра культуры РФ Павла Степанова. По словам чиновника, уже в ближайшее время начнутся проектно-изыскательные процедуры, по завершении которых будет ясно процентное соотношение регионального и федерального финансирования реконструкции цирка. «Приближается 300-летие Перми. Вышел указ президента РФ. К 2023 году мы должны быть во всеоружии и приложить все усилия, чтобы и федеральные объекты, и региональные объекты культуры и искусства представляли собой привлекательные пространства для посещения»,— заявил господин Степанов, слова которого приводит краевой минкульт.

Утверждение проектной документации по реконструкции, а также обследование здания запланированы на 2019 год. В 2021 году должны начаться строительные работы. Завершить реконструкцию пермского цирка планируется к 2023 году.