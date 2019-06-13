В Анапе повысится стоимость проезда в автобусах

С понедельника, 17 июня, в Анапе повысится стоимость проезда в городских автобусах. Информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации.

Так, стоимость проезда в автобусе № 100 от 12-го микрорайона до хутора Воскресенский повысится до 39 руб., стоимость проезда в автобусе № 101 до станицы Анапской — до 25 руб., в автобусе № 102 до хутора Веселая гора — до 98 руб., в автобусе № 103 до хутора Верхний Чекон — до 106 руб., в автобусе № 104 до села Гай-Кодзор — до 41 руб., в автобусе № 105 до Джигинки — до 79 руб., в автобусе № 106 до Благовещенской — до 84 руб., в автобусе № 107 до хутора Малый Разнокол — до 104 руб., в автобусе № 109 до Большого Утриша — до 75 руб., в автобусе № 110 до Гостагаевской — до 57 руб., в автобусе № 111 до Усатовой Балки — до 35 руб., в автобусе № 112 до Красной Скалы — до 55 руб., в автобусе № 113 до аэропорта Анапа — до 55 руб. (с 22:00 до 5:00 — до 75 руб.), в автобусе № 114 до хутора Песчаный — до 55 руб. (с 22:00 до 5:00 — до 60 руб.), в автобусе № 115 до СОТ «Колос»- до 57 руб., в автобусе № 116 и № 118 до станицы Анапской — до 23 руб., в автобусе № 119 до СОТ «Надежда» - до 70 руб., автобус № 120 до железнодорожного вокзала — до 35 руб. (с 22:00 до 5:00 — до 55 руб.).

Полную информацию по изменению цен на проезд в анапских автобусах можно найти на странице отдела транспорта и связи администрации Анапы.

Василий Хитрых