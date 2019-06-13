В Татарстане уволен заместитель главы исполкома Всемирного конгресса татар

Татарский активист Табрис Яруллин заявил об уходе с поста заместителя главы исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) и председателя Всемирного форума татарской молодежи. Сегодня его отставку принял председатель национального совета ВКТ, вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. И. о. заместителя главы исполкома конгресса стала Ленария Муслюмова.

С увольнением господина Яруллина не согласились в совете Всемирного форума татарской молодежи. Они направили письмо президенту республики Рустаму Минниханова с просьбой «оставить Табриса Яруллина на посту». В совете посчитали, что это не добровольное решение, а «отзыв с должности». «Не препятствуйте развитию татарской молодежи»,— говорилось в сообщении. В соцсетях активисты начали распространять картинку «Мин/Без Табрис Яруллин», выполненную в стилистике кампании в защиту журналиста Ивана Голунова.

В пресс-службе президента Татарстана “Ъ-Казань” в четверг заявили, что активистам не стоит ждать реакции Рустама Минниханова: «У президента Татарстана нет полномочий влиять на деятельность общественных организаций». Ожидается, что вопрос о новом председателе форума его совет рассмотрит на заседании 22 июня.

Кирилл Антонов, Казань