Донской бюджет на 2019 год вырос за счет федерального трансферта

Параметры областного бюджета увеличились более чем на 210 млн рублей. Из них 178 млн рублей направят дополнительно из федерального трансферта на реализацию нацпроектов в Ростовской области.



В связи с дополнительными поступлениями из федерального бюджета на заседании Заксобрания Ростовской области приняты изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Проект областного закона на заседании ЗС РО представила министр финансов регионального правительства Лилия Федотова.

Министр сообщила, что федеральные средства направлены на реализацию нацпроектов на Дону.

«На реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дополнительно предусмотрено в 2019 году 110 млн рублей, в 2020 году – 48,9 млн рублей и в 2021 — 110 млн рублей, — пояснила Лилия Федотова. – Еще 68 млн рублей в текущем году планируется направить на нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», из которых 39 млн рублей — на переобучение и повышение квалификации работников предприятий, а 28,9 млн рублей – на господдержку субъектов РФ - участников данного проекта».

Помимо дополнительного финансирования нацпроектов, 22 млн рублей пойдет на компенсацию расходов медицинским организациям, оказывающим помощь гражданам Украины и лицам без гражданства. Из этой суммы будут компенсированы и затраты на проведение этим гражданам профилактических прививок.

Более 6 млн рублей направят на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» в Ростовской области.

В сфере культуры законопроектом предусмотрено распределение более 50 млн рублей между 29 муниципальными образованиями Ростовской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в малых населенных пунктах.

Минспорта области направят 3,5 млн рублей на проведение капремонта стадиона на территории ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля».

Средств Дорожного фонда области перераспределены между объектами и направлениями расходов таким образом: в 2019 году в сумме 614 млн рублей, в 2020 году – 938 млн рублей и в 2021 году – 128,8 млн рублей.

В связи с требованиями Минэкономразвития России о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах за счет предоставления им льготных займов через региональную микрофинансовую организацию - в Ростовской области такими полномочиями наделена АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (РРАПП) - организации перераспределены средства в объеме: 50,5 млн рублей в 2019 году, 46,6 млн рублей в 2020 году и 45 млн рублей в 2021 году.

Еще около 30 млн рублей будет направлено РРАПП на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

В результате принятых изменений доходы областного бюджета на 2019 год составят 179 млрд рублей, расходы – 190,2 млрд рублей.