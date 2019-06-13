В Петербурге тушат пожар на заводе «Красный Выборжец»

В Калининском районе Петербурга спасатели тушат пожар на территории завода «Красный Выборжец». Сообщение о возгорании на производстве по адресу: Кондратьевский проспект, дом 5 поступило на пульт дежурного «01» в 13:34, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в неэксплуатируемом здании размером 20Х120 м, где горят электрощитовые на площади 60 кв. м. К ликвидации последствий ЧП привлечено семь единиц техники и 26 человек личного состава.

В 14:45 пожар был локализован. Сведения о пострадавших к настоящему моменту не поступали.