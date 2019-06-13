«РН-Пурнефтегаз» выплатил 45,7 млн рублей за загрязнение почвы на Ямале

«РН-Пурнефтегаз» (входит в корпорацию «Роснефть») внес в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 45,7 млн руб. за порчу земель нефтепродуктами. Как сообщили в региональной прокуратуре, до начала октября предприятие должно провести рекультивацию более 12 га поврежденных лесных участков.

Компания занимается добычей нефти и газа на территории Барсуковского, Тарасовского, Верхне-Пурпейского, Ново-Пурпейского и Харампурского месторождений. С иском против «РН-Пурнефтегаз» в суд обратилась природоохранная прокуратура Ямала. По итогам поверки выяснилось, что загрязнение почвы произошло из-за разгерметизации трубопроводов, а также проведения компанией ремонтных работ.

Природоохранная прокуратура требовала взыскать с «РН-Пурнефтегаз» компенсацию а также обязать компанию провести технологическую и биологическую рекультивацию нарушенных лесных участков. Суд требования прокуратуры удовлетворил полностью. «Нанесенный вред от разливов негативно влияет на окружающую среду. Это влечет за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов, процесс восстановления которых занимает достаточно длительный период времени»,— говорится в сообщении ведомства.