«В структуре предложения в Москве лидирующую позицию сохранил за собой Юго-Восточный округ»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, какой объем жилья массового сегменте выводится на столичный рынок.

На рынке новостроек массового сегмента объем предложения увеличился почти на 3%, а средняя цена предложения не изменилась и составила 166 тыс. руб. за кв. м. По данным риэлторской компании «Метриум», в конце мая 2019 года на рынке новостроек массового сегмента Москвы в реализации находилось 16 855 квартир — это почти 1 млн кв. м — в 84 жилых комплексах. В сравнении с предыдущим месяцем объем предложения по количеству квартир увеличился почти на 3%, по продаваемой площади — на 3,5%.

В структуре предложения по административным округам лидирующую позицию сохранил за собой Юго-Восточный, у него почти 32%. За месяц его доля выросла за счет выхода новых корпусов и нового объема лотов в реализуемых комплексах. Фактически равные доли приходятся на Южный и Северо-Восточный округа, у каждого около 14%. Затем следуют север и запад, 12 и 11% соответственно. В остальных округах в реализации представлено значительно меньше квартир.

В структуре предложения по стадии строительной готовности также не произошло значительных изменений. По итогам мая наибольшее количество квартир реализовывалось в зданиях, в которых ведется монтаж этажей. В домах на стадии отделочных работ было представлено 18% рынка. На начальном этапе строительства в продаже находилось также около 18% квартир. Оставшаяся часть предложения пришлась на дома, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию.

Наибольший объем предложения распределен между однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Пятую часть рынка занимают трехкомнатные лоты. Студии заняли около 5% в общем объеме квартир, а многокомнатные лоты — лишь 2%.