Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о совместном проекте художниц Синди Шерман и Кэтрин Опи с ювелирным дизайнером Лиз Свиг.

Украшения от художников — тема в ювелирном искусстве не новая. Есть целые галереи, только на таких украшениях и специализирующиеся, и большие коллекции, состоящие исключительно из украшений от художников. Одну такую можно было видеть в прошлом году в Париже в Музее декоративного искусства — предметы из своего собрания предоставила Диана Вене.

Среди самых известных украшений от художников за историю существования жанра — драгоценные предметы от Дали, Пикассо, Колдера. Немалый вклад в развитие жанра внесла Пегги Гуггенхайм — многие знаменитые художники делали украшения специально для нее. Некоторые из них можно сейчас видеть в ее венецианском палаццо.

В Венеции, в дни открытия Биеннале, свой новый проект представили и Синди Шерман, и Кэтрин Опи. Две художницы представили камеи из ракушки с необычными сюжетами. Серьги, кольца, запонки и подвески — всего девять предметов — созданы совместно с ювелирным дизайнером Лиз Свиг.

«Я выбрала для украшений работы, сюжеты которых для меня очень личные, которые связаны с моей семьей», — рассказывает Опи. В объемные камеи были превращены знаковые фотографии Кэтрин. Шерман в 2017-м завела Instagram со своими работами: для камей она выбрала некоторые из тех работ, которые публиковала в соцсети. Выглядят камеи оригинально, хоть сама идея необычных сюжетов и не нова. Итальянцы Amedeo, например, украшали кольца камеями с тремя обезьянами («не вижу-не слышу-не скажу») и слоном в смокинге; американец Вильфредо Розадо выпускал украшения с камеями, на которых изображал сексуальные губы с языком, а российский дизайнер Надя Мисбах создает камеи не только с провокационными картинками, но и с не менее провокационными надписями.

Но камеи, оригинальный сюжет и громкие имена современных художников — это сочетание, пожалуй, мы видим впервые.