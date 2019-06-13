Торговый оборот между Татарстаном и Узбекистаном в 2018 году вырос до $146 млн

Торговый оборот между Татарстаном и Узбекистаном в 2018 году увеличился на 50%, до $146 млн. Об этом рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов на переговорах с послом республики в РФ Ботиржоном Асадовым.

Стороны планируют плотнее сотрудничать в сфере шинного производства и разработки нефтяных месторождений в Узбекистане при участии Татарстана. В частности, «Татнефть» ведет переговоры по нефтедобыче и развитию шинного производства в среднеазиатской республике. «Но этого недостаточно. Необходимо работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг»,— заявил господин Минниханов.

“Ъ-Казань”