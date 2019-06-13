В республике запустят повторный конкурс для управленцев «Команда Удмуртии»

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин анонсировал повторный конкурс для управленцев «Команда Удмуртии». Об этом он сообщил на встрече с журналистами 13 июня.

«Мы планируем второй конкурс проводить и у меня уже заявки от семи крупных компаний из разных отраслей, которые говорят «мы тоже хотим, потому что нам тоже управленцев не хватает». Второй конкурс "Команды Удмуртии" мы уже сделаем как конкурс не только для гослужбы, но и для предприятий республики вообще. Можете в мою копилку оба эти кейса положить. Работа по поиску специалистов должна быть постоянной. Вопрос компетенции — он ключевой. Регионам не хватает только компетенции, все остальное можно сделать самим. И эту компетенцию нужно привлекать и выращивать. И конкурс этот мы хотим сделать постоянным»,— заявил первый вице-премьер.

Напомним, что первый открытый конкурс «Команда Удмуртии» по формированию резерва управленческих кадров стартовал 21 мая 2018 года. Конкурс предполагал три этапа: прием заявок, обучающие сессии и решение задач. Участниками проекта стали 562 человека, из них 70% — жители Ижевска. В августе 2018 года определились 30 победителей конкурса. Все они были включены в кадровый резерв правительства республики. Лишь единицы участников конкурса приняли предложения о работе от главы республики Александра Бречалова.