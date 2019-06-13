Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о необычных и самых красивых пляжах, расположенных в Северном полушарии.

Сегодня о северных пляжах, не о тех, где летом принимают исключительно солнечные ванны, нет. Вода здесь на удивление теплая, и купаться в море можно почти так же, как в тропиках, при этом не страдая от изнурительной жары. Норвегия… На самом юге страны в городе Мандал расположен известнейший морской курорт, и хотя общая протяженность пляжа всего 800 м, солнечных ожогов вы точно не получите, и плавать здесь можно до одури, вода для этого прогревается более чем достаточно.

Есть где искупаться и в самом Осло. Жители норвежской столицы обожают пляжи, которые находятся прямо на знаменитом «Музейном полуострове». Всего их два, точнее, три, но один только для нудистов…

Теперь переносимся в Канаду, на уникальный и, безусловно, лучший морской пляж Северного полушария «Поющие пески». Сюда приезжает до 1 млн туристов в год, подавляющая часть, конечно же, летом. Здесь очень красиво, вода теплая, как парное молоко, и есть все необходимое для комфортного отдыха — рестораны, бары, отели.

Есть и своя загадка — это пляжный песок, неслучайно место называется поющим. Хотя песок не поет, а скорее тихо посвистывает. Это удивительное явление ученые называют «белый шум», но до конца выяснить его природу до сих пор не удается. Многие специалисты полагают, что причиной является особая структура кварцевых песчинок, которые трутся между собой, создавая такие вот оригинальные мелодии.