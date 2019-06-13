«Музейщики провели исследования и обнаружили правду»

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, как в музее Ласаро Гальдиано в Мадриде полотну с изображением великого скульптора вернули ее настоящее название, исправив ошибку.

Вот вам случай неожиданной переатрибуции, который приводит портал «Артхив». Некий графический дизайнер по имени Луис Пастор приехал к родителям в Мадрид и решил посетить музей Ласаро Гальдиано, посвященный коллекции этого не слишком известного собирателя и мецената. На рубеже XIX-XX веков Гальдиано был издателем, выпускавшим литературный журнал «Современная Испания». В его особняке на улице Серрано в районе Саламанка устраивались литературные вечера с участием Рубена Дарио и Мигеля де Унамуно. Теперь здесь музей Фонда Ласаро Гальдиано, где хранятся среди прочих картина Иеронима Босха «Святой Иоанн Креститель в пустыне», полотно Франсиско Гойи «Шабаш ведьм», «Подросток Спаситель» — загадочное изображение Иисуса Христа, авторство которого приписывается одному из учеников Леонардо да Винчи. Еще тут огромная библиотека с письмами Лопе де Веги и средневековыми рукописями.

Но вот Луиса Пастора привлекли иные ценности. В довольно темном зальчике с миниатюрными портретами он нашел одну с изображением внушительного мужчины с окладистой бородой, прочел экспликацию, на которой было написано: «Леопольд II, король бельгийцев». Это тот самый монарх, также живший на рубеже веков, который прославился чудовищно бесчеловечной политикой по отношению к коренному населению единственной бельгийской колонии — Свободного государства Конго (ныне Демократическая республика Конго со столицей Киншаса). Все население страны считалось личными рабами короля, а численность населения за 30 лет сократилась вдвое, до 15 млн. Страна эта, к слову, сейчас 11-я по территории в мире и 19-я по численности (77 млн жителей).

Так вот, Пастор увидел на портрете не убийцу конголезцев Леопольда, а великого скульптора Огюста Родена. Он говорит: «Я сразу узнал этого человека. Я люблю Родена и много раз бывал в его парижском музее. Я был одержим им в студенческие годы».

Пастор поделился открытием в Twitter, музейщики ответили, провели исследования впервые за 50 лет и обнаружили правду. Теперь это портрет Родена, что, несомненно, более интересно и благопристойно, чем изображение Леопольда II.